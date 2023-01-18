الأربعاء 18 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

التحالف الوطني يطلق مبادرة توزيع اللحوم علي أهالي أسيوط

التحالف الوطني
التحالف الوطني

تخفيفا للاعباء المادية عن كاهل المواطن المصري، قام التحالف الوطني للعمل الأهلي بإطلاق مبادرة توزيع اللحوم علي أهالي محافظة أسيوط، خاصة الأسر الأكثر إحتياجا، بالتعاون مع جمعية الأورمان أحد أعضاء الكيان التنموي، وهو الأمر الذي أسعد أهالي قري ونجوع محافظة أسيوط .

وانطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في 13 مارس 2022، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، حيث يضم 24 جمعية ومؤسسة أهلية وكياناً خدمياً وتنمويا، منها: الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحادًا نوعيًا و27 اتحادًا إقليميًا، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها . 

ويوجد داخل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في عضويته،  الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الأورمان وبنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الإنجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد ومستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع وجمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة محمد أبوالعينين . 

من جانبها تحرص الدولة دائما على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، لذلك وجهت جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة، للاهتمام بصحة وبناء الإنسان من جميع النواحي التعليمية والصحية والرياضية، حيث شاركت المبادرة في دفع المصروفات الدراسية  لعدد كبير من طلاب الأسر الأكثر احتياجا بالعديد من المحافظات، وأيضا توزيع بعض المستلزمات المدرسية الخاصة بهم . 

للاعباء المادية المواطن المصرى التحالف

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