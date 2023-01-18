الأربعاء 18 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيسة الجديدة للجنة الدولية للصليب الأحمر تزور موسكو الخميس والجمعة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تزور الرئيسة الجديدة للّجنة الدولية للصليب الأحمر موسكو الخميس والجمعة، بعدما قامت بزيارة لأوكرانيا الشهر الماضي، وفق ما أعلنت المنظمة في بيان.

 

وأوضح البيان "تزور رئيسة اللّجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش موسكو هذا الأسبوع لمناقشة المخاوف الإنسانية العاجلة مع مسؤولين حكوميين والصليب الأحمر الروسي".

 

وأضاف البيان أن مسألتَي الحاجات الإنسانية العاجلة وأسرى الحرب ستكونان "في قلب" زيارة سبولياريتش التي تلي مهمة قامت بها في أوكرانيا في ديسمبر.

 

في أوكرانيا، تمكّنت سبولياريتش من لقاء مسؤولين حكوميين وممثلين للصليب الأحمر الأوكراني وعائلات أسرى حرب، بالإضافة إلى سكان مناطق متضررة من الحرب في أوكرانيا.

 

وقالت المنظمة "تتمثل إحدى الأولويات المطلقة للرئيسة في ضمان أن يتمكن أسرى الحرب من المعسكرين من تلقي زيارات منتظمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وأن يعاملوا معاملة إنسانية، بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني".

 

وأعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأربعاء أيضا عن استعدادها لتأدية دور وسيط محايد في عمليات تبادل أسرى وفي أي مبادرة إنسانية أخرى بناء على طلب الأطراف.

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«الصليب الأحمر» يزور أسرى حرب أوكرانيين وروسيين

ولطالما انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اللجنة الدولية للصليب الأحمر معتبراً أنّها لا تقوم بما يكفي من أجل الوصول إلى الجنود الأوكرانيين الذين أسرتهم القوات الروسية. 

 

وكانت المنظمة الدولية أعربت عن إحباطها لعدم قدرتها على أداء مهمّتها وفق اتفاقيات جنيف التي تحدّد قوانين الحرب.

 

وقال بيان صادر عن اللجنة في الثامن من ديسمبر الماضي "الأسبوع الماضي، قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة استغرقت يومين لأسرى حرب أوكرانيين. وتجري زيارة أخرى هذا الأسبوع. وخلال الفترة ذاتها، أُجريت زيارات لأسرى حرب روس. ويتم التخطيط لإجراء المزيد من الزيارات بحلول نهاية الشهر".

 

وأشارت المنظمة إلى أن مندوبيها تمكّنوا من تقييم ظروف حياة ومعاملة السجناء وإبلاغ عائلاتهم عن أخبارهم.

 

كذلك، تمكّنت من توزيع كتب ولوازم النظافة الشخصية وبطانيات وملابس دافئة.

 

ولم تذكر اللجنة أي تفاصيل عن ظروف حياة الأسرى.

 

وكانت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا قد كشفت أخيراً عن معاملة سيئة يخضع لها أسرى الحرب على أيدي سجّانيهم الروس أو الأوكرانيين، مشيرة إلى حالات تعذيب.

ميريانا سبولياريتش الصليب الأحمر الدولي الزيارة الأولى لموسكو أسرى الحرب أوكرانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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