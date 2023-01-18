مع تصاعد أزمة الوثلئق السرية.. هل يفشل البيت الأبيض والديمقراطيون في حماية «بايدن»؟

أكدت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن البيت الأبيض والديمقراطيين في واشنطن يسعون للحد من أي هجمات سياسية يتعرض لها الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد الضجة التي أثيرت حول تعامله بعض الوثائق السرية، الأمر الذي أثار الفوضى في الفترة التي سبقت محاولته المتوقعة لإعادة انتخابه في عام 2024.

وتابعت أن الرئيس الأمريكي وكبار مساعديه ومحاميه واجهوا انتقادات متزايدة مؤخرًا، لكونهم تعاملوا مع أزمة سجلات حكومية حساسة خلال فترة انضمام “بايدن" لإدارة أوباما بطريقة سيئة، والتي تم اكتشافها في مكتبه الخاص ومقر إقامته خلال نوفمبر الماضي.

ردود فعل عنيفة وأزمة كبرى في البيت الأبيض

وبحسب الصحيفة البريطانية، فقد واجه البيت الأبيض رد فعل عنيف بسبب الافتقار إلى الشفافية وعدم الكشف عن استعادة الوثائق للجمهور حتى الأسبوع الماضي في سلسلة من البيانات، على الرغم أنهم أبلغوا وزارة العدل بالنتائج في كل خطوة على الطريق.



وتابعت الصحيفة البريطانية، أن هذه الاكتشافات أعطت الجمهوريين ذخيرة سياسية غير متوقعة ضد “بايدن” في وقت كانت فيه معدلات تأييد الرئيس تتحسن باطراد.

وأثارت أيضًا حالة من القلق المفاجئ بين الديمقراطيين الذين احتشدوا حول الرئيس بعد أداء أفضل من المتوقع في انتخابات التجديد النصفي لشهر نوفمبر وتحسين البيانات الاقتصادية.

وقال كريستوفر ويبل ، مؤلف كتاب “The Fight of His Life”، وهو كتاب صدر هذا الأسبوع عن رئاسة بايدن: "لم تكن هذه هي أفضل أوقات البيت الأبيض - لم يكن التنقيط والتقطير من البيانات مفيدًا، هناك ضرر سياسي هنا والأضرار تلحق بأحد الأصول الأكثر قيمة لجو بايدن، وهي الثقة هذا ما هو على المحك هنا".

وأضافت الصحيفة: "حتى الآن لا يوجد ما يشير إلى أن بايدن يعيد التفكير في نيته الترشح لولاية ثانية في البيت الأبيض في انتخابات 2024 في ضوء ما تم الكشف عنه، ولا يزال الديمقراطيون يدعمون بأغلبية ساحقة ترشيحه العام المقبل.

وتابعت أن مسؤولي البيت الأبيض والديمقراطيين يحاولون الدفاع عن “بايدن” من سيل من الاتهامات الجديدة التي يقودها الجمهوريون والتحقيقات في الكونجرس، كما أنهم يقاتلون أيضًا لتهدئة أي اقتراح للتكافؤ بين قضيته والتحقيق الفيدرالي ضد الرئيس السابق دونالد ترامب بسبب احتفاظه بوثائق سرية في مار إيه لاجو والتي انطوت على مواجهة استمرت لأشهر مع وزارة العدل.