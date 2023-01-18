الأربعاء 18 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بيت الغناء العربي يحتفل بذكرى ميلاد الفنان عبد العزيز محمود

بيت الغناء العربي
بيت الغناء العربي

بمناسبة ذكرى ميلاد الفنان الكبير عبد العزيز محمود، يقيم بيت الغناء العربي "قصر الأمير بشتاك"، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفلا غنائيا يقدمه الفنان أحمد الوزيري وفرقته الموسيقية، وذلك في الثامنة مساء الخميس 19 يناير 2023.

يضم الحفل فاصلين من أشهر أغاني الفنان الراحل عبدالعزيز محمود، منها "يا تاكسي الغرام"، "مرحب شهر الصوم"،"يا مزوق ياورد في عود"، "منديل الحلو"، "يانجف بنور"، أما الفاصل الثاني فيضم باقة متنوعة من أعمال كبار مطربي الموسيقى العربية.

الفنان أحمد الوزيري صوليست فرقة الموسيقى العربية للتراث بدار الأوبرا المصرية، شارك في العديد من الاحتفالات والمهرجانات التى تنظمها دار الأوبرا المصرية، منها مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.

يذكر أن الفنان عبد العزيز محمود  ولد فى 11 يناير 1914  بسوهاج في صعيد مصر اسمه الحقيقى عبد العزيز محمود الخناجري. 

عمل في شركة “شل” إلى أن أصيب بكسر في إحدى ساقيه، فاستغنت عنه الشركة. ثم احترف حرفة البمبوطية، وكان معروفا في بورسعيد بخفة الدم والصوت الحسن بدأ في التفرغ للغناء وممارسته كمهنة للرزق اشتهر بالغناء في الأفراح والموالد.

سمع صوته  مدحت عاصم رئيس قسم الموسيقى والغناء بالإذاعة فاعتمده بالإذاعة وقدم له أول لحن عام 1937. 

غنى ولحن أغلب أشكال الغناء الشعبي والعاطفي و الوطني، ومعظم ما غناه كان من ألحانه، وإن كان قد غنى من ألحان ملحنين آخرين مثل رياض السنباطي الذي لحن له "هوه اليتيم يا زمان".

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