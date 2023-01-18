سيدة تبيع مشغولات ذهبية مسروقة في الجمالية

تمكنت مباحث القاهرة، الأربعاء، من القبض على على ربة منزل سرقت مشغولات ذهبية من مسكن آخرى في منطقة الجمالية.

وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة بعرض إحدى السيدات مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.

بالانتقال والفحص أمكن ضبطها وتبين أنها ربة منزل مقيمة بمحافظة قنا، وبحوزتها مبلغ مالى، مشغولات ذهبية "مجهولين المصدر".

بمواجهتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بسرقتها من داخل مسكن إحدى السيدات ، مقيمة بمحافظة الأقصر بأسلوب المغافلة، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتها بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.