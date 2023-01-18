اختلفا على أولوية المرور في شبرا فأنهى المشاجرة بطلق ناري

أصيب عامل بعيار ناري في القدم في مشاجرة نشبت بينه وبين سائق بسبب الخلاف على أولوية المرور بالدراجتين الناريتين قيادة كلا منهما بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من مستشفى القصر العيني بالقاهرة، باستقبال شخص مصاب بطلق ناري من سلاح ناري "فرد خرطوش" بالقدم، ادعاء مشاجرة بينه وبين آخر.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "محمد ح م"، 23 سنة، عامل، بعيار ناري من سلاح ناري "فرد خرطوش" بالقدم، خلال مشادة كلامية حدثت بينه وبين "ك م م"، 20 سنة، سائق، بسبب الخلاف على أولوية المرور بالدراجتين الناريتين قيادة كلا منهما، تطورت لمشاجرة، قام خلالها الأخير بإطلاق عيار ناري من السلاح الناري حوزته وأحدث إصابة المجني عليه.

تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم بالواقعة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.