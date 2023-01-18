الأربعاء 18 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

ارتفاع درجات الحرارة.. حالة الطقس خلال 72 ساعة

الطقس في مصر
الطقس في مصر

تشهد البلاد استقرارًا في الأحوال الجوية على مختلف الأنحاء اليوم الأربعاء، حيث ترتفع درجات الحرارة قليلًا بقيم تتراوح من درجة إلى درجتين، ما يؤدي لطقسٍ معتدل خلال ساعات النهار، كما تزداد ساعات سطوع الشمس.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من خلال منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن درجات الحرارة تنخفض ليلًا لتكون الأجواء باردة على كل الأنحاء، كما تبقى الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية صباحًا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة، وفي السطور التالية، درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 18 يناير:

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 والصغرى 10.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 19 يناير:

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 10.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 20 يناير:

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 25 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 12.

طقس معتدل سطوع الشمس موقع التواصل الاجتماعي وحالة الطقس درجات الحرارة الوجه البحري

رئيس التحرير

وائل لطفي

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