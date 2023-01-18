الجمعة.. إيمان أبو طالب تستضيف فاطمة عيد على «الحياة»

تستضيف الإعلامية إيمان أبو طالب نجمة الفن الشعبي وصاحبة الأغاني الفلكلورية الفنانة فاطمة عيد، يوم الجمعة القادمة في برنامجها “بالخط العريض” على شاشة قناة الحياة.

تكشف الفنانة فاطمة عيد خلال اللقاء أسرار وكواليس جديدة عن حياتها الخاصة وعملها بالغناء والفن كما تكشف موقف الملحن الكبير بليغ حمدي عندما سمعها لأول مرة.

وتضيف فاطمة عيد خلال اللقاء، أن سيد مكاوي لحن شريط كامل لها وكان "فرحان بيها"، كما تكشف عن أرقام حساباتها في البنوك قائلة “ عملتش فلوس زي اللي قبلنا زي عدوية احنا طلعنا في وقت الدنيا زحمة”.

وتحكي فاطمة عيد عن أغرب المواقف التي تعرضت لها قائلة: "رحنا الفرح ملقيناش فرح أتاري واحد ضرب نار والدنيا اتقلبت" كما غنت خلال اللقاء ولأول مرة مقطع للأغنية الشهيرة لكوكب الشرق أم كلثوم “مخطرتش على بالك يوم”.

جدير بالذكر أن برنامج "بالخط العريض" تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب الجمعة الثامنة مساء على شاشة قناة الحياة.