بمشاركة صلاح.. ليفربول يتغلب على وولفرهامبتون ويتأهل للدور الرابع بكأس الاتحاد

تغلب ليفربول على نظيره وولفرهامبتون بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء في إطار لقاءات الدور الثالث بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وتأهل ليفربول إلى الدور الرابع بفضل هدف هارفي إليوت الوحيد في اللقاء بالدقيقة 13 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

محترفنا المصري محمد صلاح في صفوف الريدز، جلس على مقاعد البدلاء في تشكيل المدرب الألماني يورجن كلوب منذ بداية اللقاء وشارك كبديل في الدقيقة 65 بدلًا من كودي جاكبو.

تشكيل ليفربول.. صلاح احتياطيًا وجاكبو يقود الهجوم أمام وولفرهامبتون

حراسة المرمى: كيلهير

خط الدفاع: ميلنر، جوميز، كوناتي، تيسميكاس

خط الوسط: كيتا، ألكانتارا، بيجيتش

خط الهجوم: كارفيليو، جاكبو، إليوت

كانت المباراة الأولى قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، والتي أقيمت على ملعب "آنفيلد"، يوم الأحد الماضي، ولكن حسب قوانين البطولة فإن المباراة في حالة التعادل تُعاد من جديد.

وخاض ليفربول المباراة بعد الكبوات المتواصلة التي يتعرض لها في الدوري الإنجليزي، وآخرها الخسارة أمام برايتون، وتحقيق انتصار يضمن له التقدم في حملة الدفاع عن لقب كأس إنجلترا للعام الثاني على التوالي.

ويعاني وولفرهامبتون أيضًا في الدوري الإنجليزي، حيث دخل دائرة الصراع على الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، فهدفه تحقيق مفاجأة وتحقيق الفوز من أجل التقدم إلى الدور الرابع من كأس إنجلترا.

وتُعد هذه المواجهة الثانية التي تجمع بين ليفربول وولفرهامبتون خلال أسبوع، حيث كانت المواجهة الأولى يوم 7 يناير الماضي، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي، وقد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.

ليفربول وأرسنال يتنافسان على ضم خفيشا كفاراتسخيليا من نابولي

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «صن» الإنجليزية، فإن نادي ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، يرغب في التعاقد مع النجم الجورجي خفيشا كفاراتسخيليا، لاعب وسط نابولي الإيطالي، في الصيف المقبل.