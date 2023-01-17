الأربعاء 18 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

3 مصابين في حادث تصادم سيارة نقل بنطاق الفيوم

إصابة 3 أشخاص في
إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة نقل بنطاق محافظة الفيوم

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة نصف نقل فى سيارة نقل ثقيل، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

كان "طريق أسيوط الغربي مدخل ميدوم" بمحافظة الفيوم، شهد وقوع حادث تصادم بين سيارة نص نقل فى سيارة نقل تقيل، وانتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 3 مواطنين، وهم"سلامة س ف - ٢٥سنة" مصاب باشتباه ما بعد الارتحاج، و"محمد ع ع- ٢٥سنة" مصاب بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، و"محمود أ م- ٤١سنة" مصاب بكدمات بالضلوع، وجرح بالرأس، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

اصابة 3 أشخاص حادث تصادم سيارة نقل الفيوم

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وائل لطفي

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