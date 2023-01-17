مصرع موظف أثناء مشادة كلامية مع شابين تحرشا لفظيا بابنته فى الشرقية

لقي شخص مصرعه، إثر إصابته بحالة مرضية مفاجئة، أثناء الدفاع عن نجلته الشابة التى تعرضت للتحرش اللفظى من شابين، وتم التحفظ على جثته.

ورد بلاغ لمركز شرطة منيا القمح، يفيد بوفاة "ع.خ" موظف، مقيم مركز منيا القمح، أثناء مشادة بينه وبين شابين.

وتبين أنه أثناء سير المجنى عليه مع نجلته الطالبة بالصف الثالث الثانوى، بمنطقة أرض المولد، بمركز منية القمح، تعرض لها شابان، بمضايقات لفظية، فاستوقفت الأب الذى لم يتحمل الكلمات الموجهة لابنته، فوقعت مشادة كلامية بينه وبين الشابين، سقط مغشيًا عليه وفارق الحياة.

جار تحرير المحضر اللازم، والتحفظ على جثة المتوفى تحت تصرف النيابة العامة.