الأربعاء 18 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ننشر حصاد وحدات الأشعة في دمياط خلال عام 2022

وحدات الأشعة في دمياط
وحدات الأشعة في دمياط

قال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، إنه لا تواني عن توفير خدمة طبية لائقة للمواطنين حيث أعلنت إدارة العلاج بالمديرية تحت إشراف الدكتور محمد فهيم مدير عام  إدارة العلاجي، عن إنجازات وحدات الأشعة بالمستشفيات بقيادة الدكتورة ياسمين ربيع  مدير إدارة الأشعة  خلال عام ٢٠٢٢، حيث تم عمل الأشعة العادية عدد١٣٤٥٥٦ حالة، وتم عمل الأشعة التليفزيونية عدد  ٦٣٠٤٢ حالة، وتم عمل الأشعة المقطعية عدد ٣٥٩٠٧ حالة.


كما تم عمل عدد ٢٠٨٩ فحص أشعة رنين، و١١٦٩ حالة أشعة (C-ARM) عمليات، و٤٠٤٢ حالة أشعة دوبلر، و٥٤٦١ أيكو على القلب، بالإضافة إلى افتتاح  أجهزة  الأشعة المقطعية لكلا من مستشفيات الصدر وحميات دمياط، وتوفير جهازسونار حديث لمستشفى الروضة المركزى ماركة جى اى، وتوفير جهاز أشعة موبايل X-RAY   لمستشفى الزرقا المركزى ماركة جى اى.

كما توفير جهاز CR  ماركة أجفا لمستشفى فارسكور المركزى، وإصلاح جهاز C-ARM   ماركةSOLO  بمستشفى كفرسعدالمركزى.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن الوزارة تقوم بتطوير وإحلال أجهزة الأشعة القديمة وتوفير الاحتياجات  طبقاً للتخصصات المطلوبة بالمستشفيات، حيث إن أقسام الأشعة تقدم خدمات متنوعة ما بين أشعة عادية وتلفزيونية وأشعة مقطعية وأشعة رنين مغناطيسي ودوبلر من خلال العيادات الخارجية أو الطوارئ وعلى مدار ٢٤ ساعة.

 

قال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، إنه وفقا لما أعلنت إدارة  العلاجي في بيانها عن نشاط المستشفيات خلال سنة ٢٠٢٢ تحت إشراف الدكتور محمد فهيم مدير عام إدارة العلاج بمديرية الصحة، حيث بلغ تردد العيادات الخارجية مجاني+اقتصادى  ٢١٤٨٧٨٤ حالة.

ووصل عدد المترددين على أقسام الطوارئ والاستقبال ٦٣٦٥٢١ حالة، بينما بلغ إجمالي عدد العمليات الجراحية التي أجريت ١٩٨٩١ عملية جراحية، وعدد مرضى الرعاية المركزة ١٠٥٤٣ حاله، بينما وصل عدد دخول الأطفال بالحضانات  ٣٢٣٤ طفلا.

كما تم عمل اختبارات معملية عدد ٥٧٢٤٢٦، وإجراء أشعة بمختلف أنواعها بعدد ١٥٧٤٨٥، وعدد جلسات العلاج الطبيعي ٢٠٣٥٠١ حاله لعدد ٥٨٥٩٩ مريضا، كما تم العلاج عن بعد عدد ١٠٢٤،وعدد جلسات الغسيل الكلوى ٢٥٥٢٩٠.
 

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