الأربعاء 18 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

عزاء ناصر الجيل يشهد غياب نجوم الفن والغناء

عزاء ناصر الجيل
عزاء ناصر الجيل

شهد عزاء الشاعر الغنائي ناصر الجيل، غياب نجوم الغناء والفن واقتصر على حضور أسرة الراحل وأقاربه الذين وقفوا لاستقبال المعزين في دار مناسبات مسجد الحجاز بمحطة الطالبية، والذي بدأ عقب صلاة المغرب من مساء اليوم.

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وحرص كل من الملحن حسن دنيا ومحمد ضياء وشريف حمدان وأشرف السرخوجلي والشاعر الغنائي محيي حوار على تقديم واجب العزاء لأسرة الراحل.

وفارق ناصر الجيل عالمنا في الساعات الأولى من صباح أمس الإثنين عن عمر ناهز الـ48 عامًا إثر أزمة قلبية مفاجئة، وتم تشييع جثمانه عقب صلاة ظهر اليوم ذاته من مسجد كومباوند تاون، في شارع الهداية بالمريوطية فيصل.

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وناصر الجيل من مواليد 17 مارس عام 1975، وحاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة القاهرة، وطرح أول دواوينه الشعرية عام 1994 بعنوان "كلام الناس"، كانت أولى إنتاجاته الغنائية أغنية "الدنيا حتستمر" مع الفنان التونسي صابر الرباعي.

وشكل الراحل ثنائيًا غنائيًا مع الملحن محمود الخيامي فقدما سويًا عددًا من الأغنيات الشهيرة منها "بعشقك، وما بهزرش" مع الفنان راغب علامة و"سؤال بسيط" مع الفنانة أصالة نصري، و"كل ليلة" مع الفنان هاني شاكر، و"متلخبطة" مع الفنانة أنغام. 

ناصر الجيل نجوم الغناء شريف حمدان الشاعر الغنائي ناصر الجيل عزاء الشاعر الغنائي ناصر الجيل

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