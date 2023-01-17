يقصر العمر.. ما مخاطر النوم أقل من 6 ساعات في اليوم؟

النوم أقل من ست ساعات في الليلة يسبب مشاكل للأفراد الذين يعانون من مخاطر قلبية متزايدة، وبناءً على دراسة حديثة تربط بين قصر مدة النوم وزيادة خطر الوفاة، نُشرت النتائج في مجلة جمعية القلب الأمريكية وسلطت الضوء على أهمية النوم الصحي ليلاً، خاصةً للبالغين المصابين بأمراض القلب.

وبحسب موقع cardiosmart فقد أجريت هذه الدراسة في كلية الطب بولاية بنسلفانيا، حيث نظرت في العلاقة بين النوم وصحة القلب ومخاطر الوفاة، وشمل التحليل 1654 من البالغين في منتصف العمر الذين أكملوا دراسات النوم طوال الليل في التسعينيات وتم متابعتهم خلال عام 2017.

تأثير مدة النوم على البقاء على قيد الحياة

كان الهدف هو استكشاف تأثير مدة النوم على البقاء على قيد الحياة لدى البالغين الذين يعانون من مخاطر قلبية متزايدة، بما في ذلك المصابين أو المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب الذي يعتبر القاتل الرئيسي للأمريكيين.

استنادًا إلى التاريخ الطبي والفحوصات، كان حوالي نصف المشاركين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري، وكلاهما معروف بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب وأحداث القلب، وكان 14 في المائة آخرون مصابون بأمراض القلب أو لديهم تاريخ من السكتة الدماغية في بداية الدراسة.

مخاطر النوم أقل من ست ساعات

بعد التحليل، وجد الباحثون أن الحصول على أقل من ست ساعات من النوم في الليلة يضاعف من خطر الوفاة لدى المشاركين المصابين بارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري، وأقل من ست ساعات من النوم أكثر من ثلاثة أضعاف خطر الوفاة لدى مرضى القلب أو السكتة الدماغية.

وتم تسجيل وقت النوم خلال الزيارات الليلية في مختبر النوم، حيث تمت مراقبة الأشخاص لمدة 8 ساعات لتتبع أنماط نومهم، وتم تعريف أقل من ست ساعات من النوم على أنه "مدة نوم قصيرة"، حيث ربطت الأدلة هذا الانقطاع بزيادة المخاطر الصحية.

عند النظر في سبب الوفاة، وجد الباحثون أن المشاركين الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري والذين ينامون أقل من ست ساعات لديهم خطر أكبر بنسبة 83٪ للوفاة المرتبطة بالقلب من أولئك الذين ينامون ست ساعات أو أكثر في الليلة، كما أدت فترة النوم القصيرة إلى زيادة خطر الوفاة بالسرطان ثلاث مرات لدى المشاركين الذين لديهم تاريخ من أمراض القلب أو السكتة الدماغية.

بينما نعلم أن النوم أمر بالغ الأهمية لصحة جيدة، تؤكد هذه الدراسة أن ست ساعات من النوم قد تكون عاملاً هامًا للنتائج الصحية، وتشير النتائج أيضًا إلى أن النوم مهم بشكل خاص للمرضى المصابين بأمراض القلب أو المعرضين لخطر الإصابة بها، لأنهم يواجهون بالفعل مخاطر متزايدة على القلب.

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، تتسبب أمراض القلب في وفاة واحدة من كل أربع حالات وفاة كل عام، ولدى معظم البالغين في الولايات المتحدة عامل خطر واحد على الأقل للإصابة بأمراض القلب مثل ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري، ومع الأبحاث المستقبلية، يعتقد الخبراء أن تناول النوم، بالإضافة إلى أشياء مثل اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة، يمكن أن يساعد ملايين الأمريكيين على العيش حياة أطول وأكثر صحة.