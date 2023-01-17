الثلاثاء 17 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة المنصورة الجديدة يُتابع تنفيذ تكليفات اجتماع مجلس العمداء الأخير

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا  مع أمين عام الجامعة وعمداء الكليات ومديري البرامج العلمية لمتابعة تنفيذ تكليفات مجلس الجامعة حول الخطط والجداول الدراسية للفصل الدراسي الثاني وصلاحيات بنوك الأسئلة للمستوى الأول والمستوى الثاني وتوزيع المحاضرات على المدرجات والمعامل والفصول الدراسية

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 كما تابع رئيس الجامعة، استكمال الاحتياجات التعليمية وبحث الاستفاده من  المعرض الدولي للكتاب أثناء إجازة منتصف العام وشراء احتياجات الجامعة من المراجع العلمية لتجهيز المكتبة الورقية بكليات الجامعة، استعدادًا لتسجيل الطلاب  مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

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الدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة جامعة المنصورة أمين عام الجامعة البرامج العلميه

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وائل لطفي

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