رئيس جامعة المنصورة الجديدة يُتابع تنفيذ تكليفات اجتماع مجلس العمداء الأخير

عقد الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع أمين عام الجامعة وعمداء الكليات ومديري البرامج العلمية لمتابعة تنفيذ تكليفات مجلس الجامعة حول الخطط والجداول الدراسية للفصل الدراسي الثاني وصلاحيات بنوك الأسئلة للمستوى الأول والمستوى الثاني وتوزيع المحاضرات على المدرجات والمعامل والفصول الدراسية

كما تابع رئيس الجامعة، استكمال الاحتياجات التعليمية وبحث الاستفاده من المعرض الدولي للكتاب أثناء إجازة منتصف العام وشراء احتياجات الجامعة من المراجع العلمية لتجهيز المكتبة الورقية بكليات الجامعة، استعدادًا لتسجيل الطلاب مع بداية الفصل الدراسي الثاني.