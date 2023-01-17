السجن 10 سنوات لمهندس زوّر محررات رسمية فى سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة مهندس بمجلس مدينة جرجا سابقا بالسجن المشدد 10 سنوات غيابياً، بتهمة تزوير محررات رسمية بدائرة مركز جرجا.

كما عاقبت المتهم "ا.ع"، مهندس بمجلس مدينة جرجا، و"ح.ص"، شيخ ناحية ببندر جرجا، و"ع.ا" و"ع.ع"، بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم محمد وأحمد عصمت الزينى، بأمانة سر صلاح تمام.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2018 بدائرة مركز جرجا، عندما عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين الأول والثاني والثالث، وهم من أرباب الوظائف العمومية، تهمة ارتكاب تزوير فى محررات رسمية، وهى المعاينات المؤرخة والمكاتبة المؤرخة بإثبات بيانات بها على خلاف الحقيقة، وجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة.

كما اتهمت النيابة العامة المتهم الرابع، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية، بارتكاب تزوير فى محرر رسمي، وهو محضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة محل المحضر 518 إدارة، بأن قام بالإدلاء بأقوال غير صحيحة، وجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة.