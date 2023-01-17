الثلاثاء 17 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

امتحان فوري لمحو أمية المواطنين والعاملين بحى شرق والعجمي في الإسكندرية

وامتحان لمحو الأمية
وامتحان لمحو الأمية للعاملين بأحياء الإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على تنفيذ رؤية الدولة نحو رفع كفاءة العنصر البشري حيث كلف المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة ورئيس اللجنة الإشرافية العليا لمحو الأمية، باستمرار تفعيل مبادرة دواوين حكومية بلا أمية.

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وفى هذا الصدد واصلت إدارة شئون الطلاب برئاسة الدكتورة رحاب فريد والهيئة العامة لتعليم الكبار بتنفيذ المشروع القومي لمحو الأمية، والمساهمة في ملحمة القضاء على الأمية والوصول إلى «محافظة بلا أمية» حيث تم عقد امتحان فورى لـ70 من المواطنين والعاملين خدمات معاونة بنطاق حى شرق وحي العجمي الذين يجيدون القراءة والكتابة وذلك للوقوف على مدى قدرتهم ومدى احتياجهم للتعليم والالتحاق بفصول محو الأمية وإعطائهم الفرصة لمزيد من التعليم والتي أشرف عليها الدكتورة رباب مدني رئيس حى شرق، والسيد موسى رئيس حي العجمي.

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وأوضحت المهندسة جيهان مسعود، أنه في ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، فإننا نستهدف القضاء على الأمية بمحافظة الإسكندرية، وذلك بزيادة فصول محو الأمية وخاصة في القرى والنجوع والأماكن النائية على مستوى الأحياء تيسيرًا على المواطنين.


وكان قد أكد محافظ الإسكندرية، أن القيادة السياسية خلال السنوات الثمان الماضية وضعت خططا واضحة واتخذت خطوات جادة للإصلاح الكلى والشامل على كل المستويات للارتقاء بحياة الإنسان المصري والدفع بالدولة إلى الأمام، مضيفا أن المحافظة في إطار هذا التوجه تستهدف تقليل نسبة الأمية ورفع كفاءة العنصر البشرى من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أن نصبح محافظة بلا أمية.

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ومن جانبه قال الدكتور محمد يحيى ناصف رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية أن الفقر يتشابك مع الأمية ولدينا إرادة سياسية واعية وإدارة جيدة للتعامل مع ملف محو الأمية، مشيرا إلى أن قضية الأمية هي قضية أمن قومي، وتأمين المجتمع بالتعليم مثل تأمينه بالسلاح.

وأشار رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، إلى أن الدولة قامت بوضع خطة استراتيجية لإعلان مصر خالية من الأمية بحلول عام 2030، وكثفت جهودها في المناطق التي بها نسبة كثافة سكانية عالية، ضمن مبادرة حياة كريمة.

الإسكندرية محو الأمية دواوين حكومية بلا أمية إمتحان فورى أهداف التنمية المستدامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة مسئولة عن منح الناس الأمل

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