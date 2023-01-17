الثلاثاء 17 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على جثة شاب بجوار كوبرى فى الشرقية

جثة شاب
جثة شاب

عثرت الأجهزة الأمنية بالشرقية، على جثمان شخص بالقرب من كوبرى أبو طبل نطاق مركز منيا القمح.

تلقت الأجهزة الامنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا من إدارة البحث الجنائى، يفيد ببلاغ بالعثور على جثة شاب بالقرب من كوبرى أبو طبل نطاق مركز شرطة منيا القمح.

وتم نقل الجثمان من قبل مرفق الإسعاف إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى منيا القمح، تحت تصرف النيابة العامة وتبين من الفحص والتحريات أن الجثمان لشخص من مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، ويدعى" محمد. ف" 25 عامًا.

وبتوقيع الكشف الطبى تبين أن الجثمان خال من أى إصابات ظاهرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

الشرقية كوبرى أبو طبل جثة العثور

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