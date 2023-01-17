تقارير صحفية: كيسي يتمسك بالبقاء في برشلونة لنهاية الموسم

كشفت تقارير صحفية عن موقف الإيفواري فرانك كيسي، لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني، من الصفقة التبادلية المزعومة بينه وبين مارسيلو بروزوفيتش، لاعب وسط فريق إنتر الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكرت صحيفة سبورت الكتالونية في وقت سابق أن الصفقة التبادلية بين برشلونة وإنتر بشأن مارسيلو بروزوفيتش وفرانك كيسي قد يتم تفعيلها بعد بطولة السوبر الإيطالي.

ووفقًا لما ذكرته شبكة ريليفو الإسبانية، فإن فرانك كيسي يريد البقاء في برشلونة حتى نهاية الموسم على الأقل أو لما بعد ذلك.

- مسؤولو برشلونة لم يطلبوا من كيسي الرحيل حتى الآن

وانضم فرانك كيسي لصفوف فريق برشلونة قادمًا من نادي ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر، شددت ريليفو على أنه حتى الآن لم يطلب مسؤولو برشلونة من كيسي الرحيل.

وترى إدارة إنتر أن كيسي سيكون لاعبًا مناسبًا لوسط الملعب بعدما أثبت تشالهان أوغلو جودته كلاعب في المحور، فيما سيكون برشلونة بحاجة إلى لاعب مثل بروزوفيتش، والذي يعد بديلًا جيدًا لبوسكيتس أكثر من كيسي.

و فرانك كيسي بدأ مسيرته ضمن صفوف فريق ستيلا كلوب الإيفواري، وانتقل لنادي أتالانتا تحت 19 عامًا على سبيل الإعارة بين يناير ويونيو 2015، ثم انتقل بشكل رسمي لصفوف فريق أتالانتا، ورحل منه معارًا لفريق تشيزينا على سبيل الإعارة في صيف 2015 وعاد للنادي في الصيف المقبل، قبل أن ينضم لنادي ميلان في صيف 2017 على سبيل الإعارة لمدة موسمين قبل أن ينتقل بشكل نهائي لميلان في صيف 2019.

وشارك كيسي في 223 مباراة بقميص فريق ميلان وسجل 37 هدفًا وصنع 16 لزملائه قبل الانضمام لبرشلونة والمشاركة في 17 مباراة وتسجيل هدف واحد فقط، و لعب 315 مباراة خلال مسيرته الاحترافية وسجل 49 هدفًا وصنع 22.