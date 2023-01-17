الثلاثاء 17 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر صرف الدولار اليوم بالبنوك العاملة في مصر

الدولار
الدولار

استقر سعر صرف الدولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في البنوك، وبلغ سعره على شاشات البنك المركزي المصري 29.5686 جنيه للشراء، و29.6603 جنيه للبيع .

وكان الدولار قد سجل مستوى سعري جديد أمام الجنيه المصري بعد أن اتجه البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي إلى خفض قيمة الجنيه لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة والسيطرة على السوق السوداء لبيع وتداول العملات.

وارتفع وقتها الدولار إلى 32 جنيها بعد أن كان يسجل 27 جنيها إلا أنه عاود الانخفاض واستقر عند مستوى 29 جنيها، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر صرف الدولار اليوم في البنوك

سعر الدولار الآن 

  • سعر الدولار في البنك الأهلى المصري: شراء 29.43 جنيه، وبيع 29.53 جنيه.
  • سعر الدولار في بنك مصر: 29.43 جنيه للشراء، و29.53 جنيه للبيع.
  • الدولار في بنك القاهرة:29.43 جنيه للشراء، و29.53 جنيه للبيع .
  • الدولار في البنك التجاري الدولي: 29.51 للشراء، و29,63 جنيه للبيع.

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وفي بيان صادر عن البنك المركزي المصري أعلن عن ارتفاع زيادة حصيلة البنوك من العملات الاجنبية وخاصة الدولار، وأوضح في البيان أنه تم رصد مجموعة من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بسوق الصرف خلال الأيام الأخيرة بعد هبوط الجنيه مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.

وأضاف البنك المركزي أن هذه المؤشرات تتضمن زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي من السوق المحلية، حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، تدفقات من قطاع السياحة، بالإضافة إلى 925 مليون دولار من عمليات دخول المستثمرين الأجانب في الاستثمار غير المباشر.

أسعار العملات الأجنبية 

العملةشراءبيع
سعر الدولار الأمريكى​29.5686 جنيه 29.6603 جنيه
سعر اليورو​31.9992 جنيه32.1102 جنيه
سعر الجنيه الإسترلينى​36.0589 جنيه36.1766 جنيه
سعر الفرنك السويسرى​31.9040 جنيه32.0167 جنيه
100 ين يابانى​23.0178 جنيه23.0909 جنيه
سعر الريال السعودى​7.8717 جنيه7.8976 جنيه
سعر الدينار الكويتى​96.8066 جنيه97.1449 جنيه
سعر الدرهم الاماراتى​8.0500 جنيه8.0754 جنيه
سعر اليوان الصينى​4.3911 جنيه4.4067 جنيه

 

 

 

 

 

 

 

 

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الدولار البنك المركزي الجنيه المصري اليورو​ الدينار الكويتى​

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