خبير اقتصادى يكشف مفاجأة بشأن سعر الدولار الفترة المقبلة

قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، إن البنك المركزي، اتخذ قرار تخفيض سعر الدولار مرة أخرى، بعدما توفرت لديه حصيلة كبيرة من الدولارات، تمكنه من تلبية احتياجات المستوردين.

وأوضح رشاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أنه طالما تمكن البنك المركزي من تلبية احتياجات المستوردين من السلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج، لن يتوجه أحد للسوق السوداء، لكن لو عجز عن توفيرها، وحدثت فجوة يلجأ الناس للسوق الموازية، ويضطر البنك المركزي لرفع الدولار مرة أخرى.

ولفت إلى أنه لا يوجد سعر عادل للدولار، وإنما يحكم المسألة عرض وطلب، مردفا: "لو الدولار عليه طلب كثير يطلع، وينخفض لما الطلب يقل".