الثلاثاء 17 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«في القصب».. الإعدام لـ3 أشقاء قتلوا عاملا في جرجا

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات سوهاج بإعدام 3 أشقاء وصديقهم شنقًا، لتورطهم في قتل عامل أوشى عن شقيقهم للقبض عليه في مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2021 بدائرة مركز جرجا عندما تلقى اللواء محمد شرباش، مدير الأمن، إخطارا فى أواخر شهر يوليو الماضى، من مأمور مركز شرطة جرجا، بورود بلاغ من أهالى قرية «المشاودة» بدائرة المركز، بالعثور على جثة لشخص مقتولا، وملقاة فى زراعات «القصب» بزمام القرية.

فانتقل إلى مكان البلاغ قيادات إدارة البحث الجنائى بالمديرية، وتبين من المعاينة والفحص العثور على جثة لمزارع يدعى "م. م. «38 سنة» ويقيم بقرية «المشاودة» ملقاه داخل الزراعات، وبها آثار ضربات عنيفة أدت إلى تهشم عظام الجمجمة وتم نقل الجثة إلى المستشفى لتشريحها.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة 3 أشقاء وصديقهم، لاعتقادهم أن المجنى عليه كان سببا فى القبض على شقيقهم المتهم فى إحدى القضايا وحبسه فى شهر يونيو الماضى.

وأضافت التحريات أن المتهمين استعانوا فى جريمتهم بسيدة «38 سنة» للانتقام من المجنى عليه واستدرجوه من خلالها إلى مكان ارتكاب الجريمة داخل زراعات «القصب»، حيث انهالوا عليه ضربا بعصى شوم حتى هشموا رأسه وفارق الحياة.

وتمكنت مباحث مركز جرجا من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

القصب جرجا أشقاء قتل قتل عامل

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وائل لطفي

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