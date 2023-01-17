الثلاثاء 17 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

ارتفاع في درجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس غدا

أمطار
أمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غداً الأربعاء الموافق 18 يناير 2023 بكافة أنحاء المحافظات.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، معتدل نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد غداً شبورة مائية قد تكون كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، استقرار حالة الطقس فى جميع أنحاء الجمهورية، وانتهاء فرص سقوط الأمطار حتى منتصف الأسبوع المقبل وفقًا للصور الصادرة من الأقمار الصناعية، وعودة الشبورة المائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، ووسط سيناء وصولا إلى محافظات شمال الصعيد.

درجات الحرارة غداً

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 والصغرى 10.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 21  درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 06 درجة، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 07 درجة، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 09 درجة.

الطقس الأرصاد حالة الطقس درجات الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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