الثلاثاء 17 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كاتب أردني لـ«الدستور»: القمة المصرية الأردنية الفلسطينية تؤكد أهمية حل الدولتين

القمة الثلاثية فى
القمة الثلاثية فى القاهرة

تنطلق اليوم أعمال القمة الثلاثية المصرية الفلسطينية الأردنية في القاهرة، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفى هذا السياق، قال الكاتب الأردنى رامي المعادات، إن انعقاد القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية يشكل حدث مهم لمتابعة ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن أجل التأكيد على الحقوق والثوابت الوطنية والنضالية الفلسطينية كون القضية الفلسطينية هي القضية المركزية في المنطقة.

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القضية الفلسطينية أبرزها.. أبرز ملفات القمة المصرية الأردنية الفلسطينية

وأضاف المعادات فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن انعقاد قمة القاهرة جاء للتأكيد على أهمية استمرار العمل من أجل حل الدولتين الذي ينهي الاحتلال الإسرائيلي ويؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967.

الكاتب الأردنى رامى المعادات

وأشار المعادات إلى أن انعقاد القمة يتزامن مع العدوان الشامل من قبل حكومة التطرف اليمينية الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو ولما تشكله هذه الحكومة من خطر حقيقي لوأد القضية. 

وأكد المعادات أن الجهود الكبيرة التي ترعاها مصر والأردن مستمرة بمشاركة فلسطينية والتي عبرت عن عمق الانتماء والأصالة والتاريخ المشترك للأمة العربية، وحملت رسالة مهمة وثابتة وراسخة إذ تثبت أهميتها وقدرتها من أجل استمرار التنسيق العربي المشترك في إطار دعم القضية الفلسطينية حيث تلعب دورا مهما في صياغة المواقف الدولية لتعبر عن تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها التاريخية القدس الشريف والحفاظ على حقوقه التاريخية الراسخة والأصيلة.

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تلبية لدعوة الرئيس السيسى.. «أبومازن» يصل القاهرة للمشاركة فى القمة الثلاثية

 

تلبية لدعوة الرئيس السيسى.. «أبومازن» يصل القاهرة للمشاركة فى القمة الثلاثية

ووصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، الإثنين، إلى القاهرة، في زيارة رسمية، تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية.

واستقبل الرئيس الفلسطيني في مطار القاهرة الدولي، وزير العدل المستشار عمر مروان، والسفير الفلسطيني بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير دياب اللوح.

القمة الثلاثية القاهرة الرئيس الفلسطيني العاهل الاردني الأردن الرئيس عبد الفتاح السيسي

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