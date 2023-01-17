نظام غذائي وتعلم اللغة الإنجليزية.. نصائح ليفاندوفسكي لجافي

وجه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق برشلونة، عدة نصائح لزميله الشاب الإسباني بابلو مارتن "جافي" بعد تألقه في الفترة الأخيرة، رفقة النادي الكتالوني.

جافي قدم أداءً مميزًا في المباراة النهائية لبطولة السوبر الإسباني أمام ريال مدريد، والتي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بثلاثة أهداف مقابل هدف، وسجل الهدف الأول وصنع الثاني لزميله ليفاندوفسكي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن ليفاندوفسكي وجه لجافي عدة نصائح لتطوير مستواه في الفترة المقبلة على رأسها تعلم اللغة الإنجليزية، لأنه يرى فيه شيئًا مختلفًا وقرر احتضانه ومساعدته على التطور في الفترة المقبلة.

كما طالب جافي بضرورة مراقبة نظامه الغذائي والابتعاد عن شرب المشروبات الغازية.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات عقب المباراة: "أخبرت جافي أنه إذا كنا قريبين من بعضنا بإمكاننا تشكيل الخطورة، في منطقة الجزاء بإمكاننا إحداث الدمار".

ويتصدر فريق برشلونة ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 41 نقطة وبفارق 3 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني بـ 38 نقطة.

جافي صاحب الـ18 عامًا بدأ مسيرته في شباب نادي ريال بيتيس وانتقل منه إلى شباب برشلونة في 2015، ثم تم تصعيده لفريق تحت 16 عامًا في صيف 2019، وفي العام التالي صعد إلى فريق تحت 19 عامًا قبل أن ينضم للفريق الأول في صيف 2021.

شارك في 24 مباراة خلال الموسم الجاري، وسجل هدفًا واحدًا وصنع 5 لزملائه في الفريق، من أًل ولعب 71 مباراة لعبها بقميص فريق برشلونة منذ تصعيده للفريق الأول، وسجل 3 أهداف وصنع 11 لزملائه في الفريق.

ولعب النجم الشاب 17 مباراة بقميص المنتخب الإسباني الأول، وسجل 3 أهداف، ومن بينها 4 مباريات في مونديال قطر 2022، وسجل خلاله هدفًا واحدًا.