الثلاثاء 17 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أستاذ اقتصاد: التضخم الحالى سببه «الصدمة» بملفى الطاقة والغذاء (فيديو)

التضخم
التضخم

قال فرج عبدالله، أستاذ الاقتصاد، إن الأثر متشابه بين الأزمة الحالية والأزمات السابقة فيما يتعلق بالركود وتباطؤ معدلات النمو، وعدد من الآثار السلبية على الاقتصاد.

وأضاف عبدالله، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الأزمة الحالية تختلف بشكل كبير عما سبق من أزمات لعدة متغيرات، وهي أن التضخم الحالي من جانب التكلفة نظرًا لأن هناك صدمة في ملفي الطاقة والغذاء.

لابد من القيام بحزمة من الإجراءات

وأوضح أستاذ الاقتصاد، أنه لا بد من القيام بحزمة من الإجراءات التي قد تتشابه في مجملها إذا تحدثنا عن الاتحاد الأوروبي، أو تتشابه بشكل كبير مع عدد من الدول التي تأثرت نتيجة للعملية الروسية الأوكرانية.

وتابع: «الصدمة التي حدثت في ملفي الغذاء والطاقة تحديدًا بالنسبة لأوروبا دفعت بشكل أو بآخر لاضطراب مالي في عدد من الدول الأوروبية، خاصة ألمانيا، وبريطانيا، والولايات المتحدة، ما دفع إلى اضطراب نقدي تمثل في تغير أسعار الفائدة وارتفاع معدلات التضخم التي دفعت البنك الفيدرالي لرفع سعر الفائدة عدة مرات، ومرشح لرفعه مرة أخرى».

أستاذ اقتصاد التضخم الحالي سببه الصدمة ملفي الطاقة والغذاء الطاقة الغذاء

مواد متعلقة

أستاذ بترول: نشهد حربًا باردة بين روسيا وأمريكا والدول الأوروبية (فيديو)

ناقد رياضى: خسارة الزمالك أمام بيراميدز «مفاجأة» بفضل باتشيكو (فيديو)

14 دبابة قتالية.. أبرز المساعدات الغربية لأوكرانيا (فيديو)

سداد ديون 6400.. صندوق تحيا مصر يواجه ظاهرة الغارمات (فيديو)

التضامن: «الحاجة زبيدة» إلهام لكل من يرغب فى الالتحاق بمحو الأمية

«القاهرة الإخبارية»: عودة الملاحة الجوية بمطار بغداد الدولى

وزيرة الثقافة: إقامة معرض الكتاب هذا العام تحت شعار «معًا نقرأ.. نفكر.. نبدع»

سعيد عبده: معرض القاهرة للكتاب يتبنى القضايا المهمة التى تواجه صناعة النشر

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة مسئولة عن منح الناس الأمل

الأكثر قراءة

تشييع جثمان اللواء منصور عيسوى إلى مثواه الأخير بمقابر الإمام الشافعى

الإعدام لربة منزل «قطّعت رجل إلى 3 أجزاء» بعد دعوته لعلاقة محرمة بالقليوبية

قطع المياه عن بعض مناطق الإسكندرية لأعمال صيانة

شقيقان يرويان ملابسات قتل شقيقتيهما فى الصف

سياسي فلسطيني يكشف لـ«الدستور» أبرز الملفات على طاولة القمة الثلاثية بالقاهرة

إعفاء 11 مكتبًا بالمطارات من رسوم الكهرباء والمياه «مستند»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

طبيب «الباطنة» الذى «جعل الشباب يشتمون»

منى رجب

عن غياب القيم الأخلاقية وأصول المهنية

ماجد حبته

توافق مصرى سعودى

محمد كامل

«خطوة»

محمود خليل

«الدين والسياسة» على «طريق الآلام»

رشا عبدالمنعم

مبادرة المسرح المدرسى ضرورة تربوية لا رفاهية

محمد العسيري

التمييز فى جامعة جنوب الوادى

ماجد حبته

وثائق بايدن.. وثائق ترامب

صور

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في الخليل

مستشار الأمن القومي الأمريكي يزور إسرائيل ويلتقى نتنياهو.. غدًا

فلسطين تحذر: تنفيذ برنامج حكومة نتنياهو يعد تفجيرًا مباشرًا لساحة الصراع