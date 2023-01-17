الثلاثاء 17 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تطوير مستشفيات الشرقية.. الصحة في الجمهورية الجديدة إنجازات متواصلة على مدار 8 سنوات

مستشفيات محافظة الشرقية
مستشفيات محافظة الشرقية

في إطار استكمال تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي، اهتماما من الدولة بصحة المواطنين في عهد الجمهورية الجديدة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

  • مستشفى الزقازيق العام

شهدت تطوير ورفع كفاءة قسم العناية المركزة للأطفال، بتكلفة اجمالية 3 مليون جنيه بدءا من مايو 2022، لتزيد من كفاءة قسم العناية المركزة للأطفال بمستشفى الزقازيق العام بمزيد من التأهيل ورفع الكفاءة بقوة 12 سرير بدلاً من 9 أسرة لاستوعب عدد أكبر من الأطفال وتقديم لهم الخدمات الطبية المطلوبة، وشمل التطوير قسم العناية المركزة للطوارئ، بقوة 15 سرير بدلاً من 10 أسرة، بتكلفة 2.5 مليون جنيه.

كما شمل التطوير قسم الحضانات بمستشفى الزقازيق العام، بقوة 25 حضانة بدلاً من 17 بتكلفة اجمالية بلغت 8 مليون جنيه

  • مستشفى القنايات المركزي

طوّرمستشفى القنايات المركزي بمحافظة الشرقية بـ13.3 مليون جنيه، وشمل قسم العناية المركزة للأمراض الباطنية والقلب كما تم رفع كفاءة قسم الحضانات الجديد بمستشفى القنايات المركزي بتكلفة 3 ملايين جنيه. 

ووصل إجمالي حضانات الأطفال إلى 30 حضانة بدلا من 16 في القسم القديم، كما زودت بـ3 أجهزة تنفس صناعي، و11 "مونيتور"، 6 "سيرنج بامب"، و4 مضخات محاليل، وقسم الغسيل الكلوي.

وكذلك تم تأهيل قسم العناية المركزة للأطفال بقوة 10 أسرة بتكلفة 5 ملايين جنيه، في عهد أصبح المنظومة الطبية من اولويات الدولة المصرية لتوفير كل السبل الطبية بالمستوى المطلوب.

انجازات رئاسية الجمهورية الجديدة المنظومة الطبية الخدمات الطبية إنجازات الجمهورية الجديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة مسئولة عن منح الناس الأمل

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