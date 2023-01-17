الثلاثاء 17 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ترقب لقرار لجنة تسعير المنتجات البترولية.. وخبير يتوقع تثبيت الأسعار

ارشيفية
ارشيفية

يترقب المواطنون قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية والمعنية بمراجعة آليات تطبيق التسعير للمنتجات البترولية «بنزين بجميع أنواعه، سولار، مازوت، كيروسين» للإعلان عن الأسعار للربع الأول من العام الجاري «يناير ــ مارس».

ترقب لقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.. وخبير يتوقع تثبيت الأسعار 

ويقول الدكتور عمرو يوسف الخبير الاقتصادي، إن الاكتشافات الأخيرة لحقول الغاز قد تدفع الحكومة لتثبيت الأسعار في ظل الظروف الاقتصادية.

وأضاف أن قرار زيادة سعر المواد البترولية من عدمه يخضع لمراعاة للبعد الاجتماعي، ووفقا لقرار تأسيس لجنة التسعير فإن تحريك الأسعار سواء بالانخفاض أو الارتفاع لن يتجاوز حدود الـ 10% من السعر الحالي.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت في أكتوبر الماضي تثبيت أسعار الوقود حتى نهاية شهر ديسمبر وهي كالاتي: 

بنزين 80.. 8 جنيهات

بنزين 92.. 9.25 جنيه للتر

بنزين 95.. 10.75 جنيه

سعر السولار 7.25 جنيه للتر

طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 5 آلاف جنيه.

وتنعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء رقم 2764 لسنة 2018، والمعنية بمراجعة آليات تطبيق التسعير للمنتجات البترولية «بنزين بجميع أنواعه، سولار، مازوت، كيروسين» في بداية عام 2023، وتجمعت اللجنة المشكلة من وزارتي المالية والبترول ومجلس الوزراء وبعض الجهات الأخرى المعنية، خلال الشهر القادم، للإعلان عن الأسعار للربع الأول من العام القادم «يناير ــ مارس».

وفي السياق، ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً للجنة العليا للمشروعات بقطاع البترول في إطار متابعة مراحل تنفيذ مشروعات توسعات مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية ومجمع أنوبك لإنتاج السولار بأسيوط ومجمع إنتاج الألواح الخشبية من قش الأرز «ووتك».

وأكد الملا أن المشروعات البترولية الجديدة الجاري تنفيذها تتجلى أهميتها في كونها ركيزة أساسية في تنفيذ مستهدفات زيادة الإنتاج المحلى لتقليل أعباء استيراد المنتجات المماثلة، مشدداً على أن قطاع البترول يعي جيداً أنه ليس هناك رفاهية من الوقت في ظل التحديات العالمية الراهنة وتداعياتها، مما يحتم ضرورة وسرعة تنفيذ هذه المشروعات وفقاً للبرامج الزمنية وتذليل التحديات الطارئة خلال مراحل التنفيذ.

البترول والثروة المعدنية الدكتور عمرو يوسف الخبير الاقتصادي الدكتور عمرو يوسف لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية مشروعات البترول منتجات البترولية

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وائل لطفي

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