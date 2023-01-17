الثلاثاء 17 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

على مدار يومين.. قوافل «حياة كريمة» الطبية تبدأ عملها بحلايب اليوم

قافلة حياة كريمة
قافلة حياة كريمة

تنطلق القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة، اليوم الثلاثاء، للكشف الطبى على أهالي مدينة حلايب، جنوب محافظة البحر الأحمر، بعد الانتهاء من الكشف الطبي لمدة يومين على أهالي قرية أبو رماد التابعة لمدينة حلايب .

ويستمر عمل القوافل العلاجية والتي تضم عدد كبير من التخصصات لمدة يومين بمدينة حلايب، ثم تتوجه بعد ذلك إلى قرية رأس حدربة آخر القرى المصرية على الحدود الجنوبية، وكذلك في نفس التوقيت مع قرية مرسى حميرة التابعة لمدينة الشلاتين وذلك خلال يومي 19 و20 من الشهر الجاري، ثم تنتقل شمالا إلى مرسى علم، بمركز صحة مرسى علم يومي 21 و22 يناير، ثم قرية الأمل بسفاجا لمدة يومين أيضا وقرية الأمل فى رأس غارب آخر القرى التى تختتم القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة عملها بها خلال يناير الجارى.
 

- الكشف على 289 مواطنا بالقصير جنوب البحر الأحمر

 

كانت أجرت القوافل الطبية التابعة لمبادرة حياة كريمة الكشف على 289 مواطن بمدينة القصير جنوب محافظة البحر الاحمر، وذلك علي مداريومين، حيث اقيمت اعمال القافلة بالوحدة الصحية بالمستعمرة التابعة لادارة القصير الصحية.

وكشفت مديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر في بيان لها، أنه تم توقيع الكشف وصرف العلاج  لعدد 289 حالة بمختلف التخصصات الطبية، كما تم إجراء عدد 64 فحص معملي، وتم إجراء عدد 24 اشعة و سونار، وإجراء عدد 37 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة.

وأوضحت المديرية أن جميع الكشوفات والفحوصات التي تمت بالمجان، كما تم صرف العلاج بالمجان للمواطنين، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع  أهالي قري ومدن محافظة البحر الأحمر.

البحرالأحمر القوافل العلاجية صرف العلاج بالمجان علاج بالمجان على مدار يومين قوافل حياة كريمة وزارة الصحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة مسئولة عن منح الناس الأمل

الأكثر قراءة

شقيقان يرويان ملابسات قتل شقيقتيهما فى الصف

عمرو محمد: أشفقت على زوجتى من المسئولية فعرضت عليها الانفصال

بـ 62 لجنة.. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

روسيا: الأسلحة الغربية المرسلة لأوكرانيا تتسرب إلى السوق السوداء

انخفاض فى درجات الحرارة اليوم.. وأمطار على بعض المناطق

«التمثيل العمالي بالرياض» يتابع استرداد حقوق عمال مصريين بشركة سعودية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

طبيب «الباطنة» الذى «جعل الشباب يشتمون»

منى رجب

عن غياب القيم الأخلاقية وأصول المهنية

ماجد حبته

توافق مصرى سعودى

محمد كامل

«خطوة»

محمود خليل

«الدين والسياسة» على «طريق الآلام»

رشا عبدالمنعم

مبادرة المسرح المدرسى ضرورة تربوية لا رفاهية

محمد العسيري

التمييز فى جامعة جنوب الوادى

ماجد حبته

وثائق بايدن.. وثائق ترامب

صور

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

محطة تل أبيب

المزيد

«مش حلال».. لماذا يتظاهر اليهود الحريديم فى إسرائيل ضد «محل موبايلات»؟ (فيديو)

الآلاف يتظاهرون فى تل أبيب والقدس وحيفا ضد حكومة نتنياهو

مفتى سلطنة عمان: انتهاكات الاحتلال فى المسجد الأقصى هى إيذان منها بالحرب