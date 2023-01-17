على مدار يومين.. قوافل «حياة كريمة» الطبية تبدأ عملها بحلايب اليوم

تنطلق القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة، اليوم الثلاثاء، للكشف الطبى على أهالي مدينة حلايب، جنوب محافظة البحر الأحمر، بعد الانتهاء من الكشف الطبي لمدة يومين على أهالي قرية أبو رماد التابعة لمدينة حلايب .

ويستمر عمل القوافل العلاجية والتي تضم عدد كبير من التخصصات لمدة يومين بمدينة حلايب، ثم تتوجه بعد ذلك إلى قرية رأس حدربة آخر القرى المصرية على الحدود الجنوبية، وكذلك في نفس التوقيت مع قرية مرسى حميرة التابعة لمدينة الشلاتين وذلك خلال يومي 19 و20 من الشهر الجاري، ثم تنتقل شمالا إلى مرسى علم، بمركز صحة مرسى علم يومي 21 و22 يناير، ثم قرية الأمل بسفاجا لمدة يومين أيضا وقرية الأمل فى رأس غارب آخر القرى التى تختتم القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة عملها بها خلال يناير الجارى.



- الكشف على 289 مواطنا بالقصير جنوب البحر الأحمر

كانت أجرت القوافل الطبية التابعة لمبادرة حياة كريمة الكشف على 289 مواطن بمدينة القصير جنوب محافظة البحر الاحمر، وذلك علي مداريومين، حيث اقيمت اعمال القافلة بالوحدة الصحية بالمستعمرة التابعة لادارة القصير الصحية.

وكشفت مديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر في بيان لها، أنه تم توقيع الكشف وصرف العلاج لعدد 289 حالة بمختلف التخصصات الطبية، كما تم إجراء عدد 64 فحص معملي، وتم إجراء عدد 24 اشعة و سونار، وإجراء عدد 37 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة.

وأوضحت المديرية أن جميع الكشوفات والفحوصات التي تمت بالمجان، كما تم صرف العلاج بالمجان للمواطنين، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قري ومدن محافظة البحر الأحمر.