الثلاثاء 17 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير فرنسي: المترو الرابع بالقاهرة يعزز البنية التحتية ويقلل التلوث والاختناقات المرورية

المترو
المترو

أكد تقرير فرنسي، أن مصر تعمل على تعزيز النقل الحضري المستدام وتعزيز البنية التحتية، التي تسهم في الحد من تلوث الهواء والاختناقات المرورية التي يواجهها 2 مليون شخص يوميًا في المناطق الحضرية.

وقال موقع "إفريك 21" الفرنسي المعني بالشأن الإفريقي، أن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، قدمت 319 مليون دولار أمريكي لتمويل إنشاء خط مترو رابع في القاهرة، يتماشى مع مشروع السكك الحديدية الذي سيخدم مليوني شخص ، مع رؤية الحكومة المصرية لإزالة الكربون عن النقل الحضري.

 وتابع الموقع أنه من المتوقع أن يبدأ تشغيل خط المترو الرابع في مدينة القاهرة بحلول فبراير 2028، ووقعت الحكومة المصرية مؤخرًا اتفاقية تمويل بقيمة 41 مليار ين (319 مليون دولار) مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، لإطلاق المرحلة الأولى من مشروع السكة الحديد، ويهدف العمل إلى ربط القاهرة الكبرى بجنوب غرب العاصمة المصرية من خلال إنشاء 16 محطة قطار.

وستوفر هذه البنى التحتية الربط بين محطة حدائق الأشجار بمدينة 6 أكتوبر ومحطة في العاصمة الإدارية الجديدة، وستشمل الوجهات الرئيسية المتحف المصري الكبير وأهرامات الجيزة الثلاثة ، والتي تجذب المزيد والمزيد من السياح إلى مصر. 

- الحد من تلوث الهواء والاختناقات المرورية

و أضاف التقرير، ستساعد هذه البنية التحتية في الحد من تلوث الهواء والاختناقات المرورية التي يواجهها 2 مليون شخص يوميًا في هذه المناطق الحضرية.

ووقع اتفاقية التمويل كل من رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي المصرية وكمال الوزير وزير النقل المصري وشينو ماساو الممثل الأول لمكتب جايكا في مصر. 

 وقال أوكا هيروشي، سفير اليابان في مصر"يمثل تنفيذ مشروع المترو مرحلة جديدة من التعاون المثمر بين بلدينا من خلال استخدام التكنولوجيا اليابانية المتقدمة للنقل الصديق للبيئة".

- تعزيز النقل الحضري المستدام

سيتم بناء الخط الرابع لمترو القاهرة ، الذي سيبلغ طوله 19 كيلومترًا ، بالاشتراك مع شركة الإنشاءات المصرية أوراسكوم للإنشاءات وكولاس ريل ، إحدى الشركات التابعة لمجموعة بويج الفرنسية المتخصصة في هندسة السكك الحديدية، ويتضمن العقد "تركيب أنظمة المسار" بالشراكة مع شركات الهندسة المدنية المحلية الأخرى مثل شركة حسن علام للإنشاءات وشركة المقاولون العرب.

إزالة الكربون الاختناقات المرورية الاختناقات الحكومة المصرية السكك الحديدية الشأن الإفريقي

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