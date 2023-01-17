الثلاثاء 17 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بعد توديع كأس مصر.. مرتضى يجدد الثقة فى فيريرا ويوجه له عدة رسائل

فيريرا مدرب الزمالك
فيريرا مدرب الزمالك

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، حقيقة رحيل البرتغالي جوسفالدوا فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، عقب السقوط أمام بيراميدز، والخروج من نصف نهائي كأس مصر.

وأكد رئيس نادي الزمالك، أن فريرا مستمر مع الزمالك، ولم يرحل ولكن هناك العديد من الأخطاء، ويجب معالجة الأخطاء وتصحيح المسار والعودة إلى الانتصارات وتحسن الأداء بشكل يرضي جماهير الزمالك.

ووجه مرتضي منصور، رسالة شديدة اللهجة لفيريرا: "اسمع لمن حولك" ويجب عليك استشارة جهازك المعاون من أجل تصحيح المسار ومعالجة المشاكل التي تواجه الفريق؛ بسبب العند والانفراد بالقرارات.

وتابع في رسالته لفيريرا، من فضلك وظف كل لاعب في مركزه، احذر غضب جماهير الزمالك، هذه ثالث بطولة الزمالك يخسرها في ثلاث شهور.

حسين ياسر المحمدي مدربًا في الجهاز المعاون لفيريرا

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، تعيين حسين ياسر المحمدي المدير الفني لفريق الزمالك للشباب 2003، مدربًا ضمن الجهاز الفني الذي يقوده البرتغالي جيسوالدو فيريرا.

وأبلغ مرتضي منصور، حسين ياسر المحمدي بتعيينه رسميًا  مدربًا في الجهاز الفني للفريق الأول، ومن المقرر أن يبدأ مهتمته مع الفريق بداية من صباح اليوم الثلاثاء.

وخسر الزمالك أمام بيراميدز في لقاء الدور نصف النهائي من مسابقة كأس مصر للموسم الماضي، بضربات الترجيح، بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق؛ ليودع مسابقة كأس مصر والتي يحمل لقبها في العام الماضي.

وصعد فريق بيراميدز لنهائي بطولة كأس مصر للمرة الثانية في تاريخه لينتظر بذلك الفائز من مواجهة الدور نصف النهائي الآخر بين الأهلي وسموحة، والتي تقام غدًا الثلاثاء.

وكان الزمالك قد تقدم على بيراميدز بهدف حسام عبد المجيد في الدقيقة 6 وتعادل بيراميدز عن طريق لاعبه وليد الكرتي في الدقيقة 55، ولعب بيراميدز منقوصًا بعشرة لاعبين بعد طرد علي جبر في الدقيقة 11.

وكان محمد الشافى الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، دخل في حالة من الغضب والبكاء الشديد عقب انتهاء مباراة فريقه أمام بيراميدز، والخروج من نصف نهائي كأس مصر.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي، يوم السبت المقبل الموافق 21 يناير الجاري، في قمة الأسبوع الرابع عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك مرتضى منصور بيراميدز كاس مصر لاعبي الزمالك

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة مسئولة عن منح الناس الأمل

الأكثر قراءة

عمرو محمد: أشفقت على زوجتى من المسئولية فعرضت عليها الانفصال

شقيقان يرويان ملابسات قتل شقيقتيهما فى الصف

روسيا تعلن إنتاج رؤوس نووية لطوربيد «بوسيدون»

أستاذ علم الميكروبيولوجى يوضح خطورة متحور «كراكن» الجديد (فيديو)

بعد توديع كأس مصر.. مرتضى يجدد الثقة فى فيريرا ويوجه له عدة رسائل

رابط الوصول إلى موقع الحجز الإلكتروني لبنك الإسكان والتعمير 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

طبيب «الباطنة» الذى «جعل الشباب يشتمون»

منى رجب

عن غياب القيم الأخلاقية وأصول المهنية

ماجد حبته

توافق مصرى سعودى

محمد كامل

«خطوة»

محمود خليل

«الدين والسياسة» على «طريق الآلام»

رشا عبدالمنعم

مبادرة المسرح المدرسى ضرورة تربوية لا رفاهية

محمد العسيري

التمييز فى جامعة جنوب الوادى

ماجد حبته

وثائق بايدن.. وثائق ترامب

صور

مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

محطة تل أبيب

المزيد

«مش حلال».. لماذا يتظاهر اليهود الحريديم فى إسرائيل ضد «محل موبايلات»؟ (فيديو)

الآلاف يتظاهرون فى تل أبيب والقدس وحيفا ضد حكومة نتنياهو

مفتى سلطنة عمان: انتهاكات الاحتلال فى المسجد الأقصى هى إيذان منها بالحرب