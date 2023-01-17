الثلاثاء 17 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظة الغربية تستعد لإطلاق منافذ أهلًا رمضان بجميع المراكز

محافظة الغربية تستعد
محافظة الغربية تستعد لإطلاق منافذ "أهلا رمضان" بجميع المراكز

تواصل أجهزة محافظة الغربية، استعداداتها لإطلاق منافذ بيع للسلع الأساسية بأسعار مخفضة، وذلك في إطار توجيهات الدولة برفع العبء عن كاهل المواطنين، ومنع المغالاة في الأسعار ومحاربة جشع التجار واحتكار السلع.

وكان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قد وجه بإقامة عدد من المنافذ الجديدة، في عدد من المراكز والمدن، ومنها منافذ "أهلًا رمضان" بسور ديوان عام محافظة الغربية، وغيره من الأماكن الحيوية بطنطا وباقي مراكز المحافظة، ضمن أكثر من 25 منفذًا تنتوي المحافظة إقامتها في أنحاء المراكز والمدن، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق.

- أسعار الأرز واللحم والزيت في المنافذ 

وأكد المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، أن توافر أغلب السلع في تلك المنافذ وعلى رأسها الأرز، وبأسعار خارج المنافسة، حيث يصل سعره في منافذ بيع محافظة الغربية لـ14 جنيهًا، واللحم المفروم والكندوز لـ145 جنيهًا، والعدس 31 جنيهًا، والزيت 35 جنيهًا.

وأضاف "أبوهاشم"، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية وفرت سيارات متنقلة، وأيضًا سيتم فتح 5 منافذ عرض وذلك في المنطقة الشمالية العسكرية، وكذلك 6 منافذ تابعة لوزارة الزراعة، وكذلك توزيع 14 سيارة تابعة لوزارة الزراعة تصل إلى كل النجوع والأحياء والمدن.

محافظة الغربية تستعد لإطلاق منافذ أهلا رمضان بجميع المراكز أسعار مخفضة اهلا رمضان التموين والتجارة الداخلية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية المنطقة الشمالية العسكرية حملات تفتيشية توجيهات القيادة السياسية

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