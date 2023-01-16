الثلاثاء 17 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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توقعات بتحقيق مصر 113 مليار دولار فى 2023 من 5 مصادر

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قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الاقتصاد المصري سيجتاز ضائقة نقص النقد الأجنبي في ضوء القرارات الأخيرة، لافتا إلى أن القاعدة الإنتاجية للاقتصاد المصري متنوعة وليست أحادية.

وأضاف "الفقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، أن مصر لديها 5 مصادر للنقد الأجنبي تصب في شرايين الاقتصاد، وهي الصادرات البترولية وغير البترولية، وتحويلات المصريين بالخارج، وقناة السويس، والاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة، والسياحة.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي قدّر بأن يصل النقد الأجنبي من هذه المصادر هذا العام 2023 إلى 113 مليار دولار، منها 85 مليار دولار يذهبون للواردات.

وأشار إلى أن معركة البنك المركزي الآن هي مع الغلاء والتضخم، ويجب عليه إنهاءها سريعا، لأن الغلاء يؤثر على النسيج المجتمعي، وبالتالي لابد من الحفاظ على الفئات الأكثر احتياجا، لذلك البنك المركزي يشدد في سياسته النقدية برفع سعر الفائدة.

وأوضح أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن معدل التضخم والغلاء في مصر يكون رقما أحاديا في النصف الثاني من العام الجاري، متابعا: "مجرد من أن يكسر البنك المركزي قمة التضخم يستطيع التقليل من تشدده في زيادة سعر الفائدة واستقرارها".

الدولار مصادر الدولار النقد الأجنبي فخري الفقي توقعات

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