عقب رصد مخالفات.. محافظ دمياط تبحث ملفات دار إيواء قسم أول

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا عاجلاً مع مدير مديرية الصحة ومسئولى وحدتى حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة والإدارات الصحية والخدمات الاجتماعية بالمديرية، لبحث عدد من الملفات الخاصة بدار إيواء الأطفال بمركز طب الأسرة قسم أول، وذلك بعد قيام وحدة حقوق الإنسان بالبحث فى الشكوى المقدمة بشأن رصد مخالفات تخص إجراءات مالية وتخزين مستلزمات مختلفة بالمخالفة وبكميات أكبر من حاجة الدار وتعرضها للتلف بمرور الوقت مما تسبب فى إهدارها، إلى جانب عدم وجود فواتير أو سندات ورقية بالمستلزمات الموجودة بالمخزن .

وشددت "عوض" على بحث تلك المخالفات ووضع منظومة عمل محددة، وعمل حصر شامل بالمستلزمات الموجودة بمخزن الدار، كما أكدت على مديرية الصحة بمتابعة تلك المنظومة وبشكل دورى وتوزيع المستلزمات الفائضة عن حاجة الدار على دور الإيواء والحضانات المنتشرة بالمحافظة والأسر الأولى بالرعاية.

ووجهت أيضًا بتقديم سبل الرعاية اللازمة للأطفال وتوفير بيئة آمنة وصحية لهم، والتأكيد على تعرضهم الدورى لضوء الشمس لتجنب تعرضهم لمشاكل صحية وتغذيتهم بشكل سليم وأيضًا توقيع الكشف الطبي عليهم بشكل دورى.

ووجهت بتشكيل لجنة تبرعات تقوم المديرية بالإشراف عليها لتوزيعها بالشكل الصحيح على الفئات المستحقة، مشيرة إلى أن المحافظة تتابع تلك المنظومة، كما أكدت أن هؤلاء الأطفال أمانة واجب الحفاظ عليها، مشددة أنه لم يتم التهاون مع حالات التقصير فى أوجه الرعاية المقدمة لهم.

وبحثت آلية استكمال مشروع الصرف الصحي بشط جريبة، حيث جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اليوم مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ومدير مديرية الرى.