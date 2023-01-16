المستشار محمود فوزي: هناك ثقة كبيرة في الحوار الوطني

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الحوار الوطني لديه من الإجراءات والآليات ما يجعله مرناً في التعامل مع جميع القضايا، لافتًا إلى أنه بمجرد أن استشعر مجلس الأمناء أن قضية السياحة لها أهمية والإلحاح في طلبها، خصص لها فورًا لجنة مستقلة.

وأضاف محمود فوزي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلام في السياسة، المذاع عبر فضائية extra news، الذي يقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، أننا تعرضنا لشائعات كثيرة، معقبا: “لدي ثقة ويقين كبير جدا بالآليات التي وضعت بالحوار الوطني”.

ولفت إلى أن الحوار الوطني سيصاحبه تجاوب وزخم كبير، وجدية الحوار من الآليات التي وضعت خلاله.

وأوضح أن قضية تجديد الخطاب الديني أصبحت مدرجة وسيتم مناقشتها، لافتا إلى أنه بمجرد أن تحدث رئيس الجمهورية عن هذه القضية، تمت الاستجابة فورا لهذا الموضوع، ومن ثم سيكون محل نقاش جاد، مؤكدا أن هناك ثقة كبيرة في نجاح الحوار الوطني.