الإثنين 16 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير السياحة: تطور كبير فى ملف التحول الرقمى خلال العام الجديد 2023

وزير السياحة والاثار
وزير السياحة والاثار

قال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إن العام الجديد 2023 سبشهد تطورًا كبيرًا في ملف التحول الرقمي، الذي يعد أحد المكونات الرئيسية لاستراتيجية الوزارة.

وأشار “ عيسى” في تصريحات له، إلى أن أبرز تلك الإنجازات هو التوسع في إصدار تذاكر زيارة المواقع الأثرية والمتاحف إلكترونياً، وإتاحة شرائها باستخدام بطاقات الائتمان، وتركيب البوابات الإلكترونية في عدد من المناطق، وتنفيذ مشروع لتوصيل الإنترنت لكافة المواقع الأثرية والمتاحف.

وأضاف أن جهود الوزارة مُستمرة بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، لاسترداد الآثار المهربة من الخارج، مؤكدًا أنه تم ضبط أكثر من 3,400  قطعة أثرية بالمنافذ المصرية قبل خروجها من البلاد بطرق غير شرعية.

وأوضح “عيسى” أن العنصر البشري هو حجر الزاوية في جميع النجاحات التي حققتها الوزارة، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى دائماً لدعم أبنائها وتحسين أوضاعهم الوظيفية والمالية، فالعنصر البشري على رأس أولويات الوزارة.

وأوضح أنه خلال عام 2022، تم ترقية حوالي 11,500 موظف بالمجلس الأعلى للآثار للمستويات الوظيفية الأعلى مباشرةً، وتم تثبيت أكثر من 3,800 من المتعاقدين على الباب الأول.

وأضاف أن في إطار سعي الوزارة لتحسين أوضاع العاملين بها، فقد تم الموافقة على زيادة قيمة الأجر اليومي لعدد 210 من المتعاقدين بالمجلس الأعلى للآثار (بند أجر نظير عمل).

كما أشار إلى أن الوزارة اهتمت أيضاً بالاستثمار في أبناء الوزارة لرفع كفاءتهم من خلال برامج التدريب، لافتاً إلى أنه في هذا الإطار فقد تم تدريب 2,760 من موظفي المجلس على البرامج التدريبية المتخصصة في علوم الآثار والحفائر والترميم والمتاحف.

التحول الرقمي المواقع الأثرية أحمد عيسى وزير السياحة والآثار عيد الأثريين المتاحف

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