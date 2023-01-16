الإثنين 16 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«الإسكان» تكشف موعد عودة مياه الشرب بطبيعتها لسكان أكتوبر وزايد

المهندس عمرو خطاب
المهندس عمرو خطاب

قدم المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، الاعتذار لأهالي الشيخ زايد و6 أكتوبر بسبب حدوث كسر في خط المياه المُغذي لهما، مؤكدًا بدء عودة الخدمة تدريجيًا بداية من الآن.

سبب إطالة أمد حل المشكلة

وكشف تفاصيل العطل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي”، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، قائلا إن هذا الخط قطره حوالي 1800 مللي، وحدث فيه كسر مفاجيء؛ تسبّب في تجمع مياه تخطت الـ 2 مليون متر مكعب؛ وهو أمر استدعى إطالة أمد حل المُشكلة. 

وأضاف، أنه تم الدفع بحوالي 100 عامل وفني لإصلاحه، مشيرًا إلى أن هذا الخط يسير بجواره خطوط كهرباء وهو أمر يحتاج إلى الحذر عند عمليات الإصلاح. 

وطمأن المتحدث باسم وزارة الإسكان، سُكان المنطقتين بأن المياه بدأت في العودة التدريجية وببطْء؛ تفاديًا لحدوث أي أزمة جديدة قد يتسبب فيها ضخ المياه بشكل كبير؛ وهي في طريقها لمحطة التنقية في الشيخ زايد حاليًا، موضحًا أنه يُمكن تواصل المواطنين على رقم الهيئة 15100 من أجل إمدادهم بالمياه؛ عند الحاجة إليها، لافتًا إلى أن المياه ستعود بشكل طبيعي في غضون 4 ساعات من الآن.

الاسكان أكتوبر الشيخ زايد خط المياه عودة الخدمة حل المشكلة سبب إطالة أمد العودة التدريجية

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