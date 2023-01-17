من 2023 إلى 2029.. التوقعات المستقبلة لسوق إمدادا السيارات الكهربائية حول العالم

قدم موقع ديجتال جورنال تقريرا باحثياً جديداً حول سوق معدات إمداد المركبات الكهربائية العالمية، ومعظم معلومات الصناعة القادمة حول حالة السوق والتوقعات المستقبلية من 2023 إلى 2029.

وأظهر التقرير تحليلاً لحجم سوق معدات إمداد السيارات الكهربائية وحصتها والنمو المستقبلي وهيكل التكلفة والبيانات الإحصائية والشاملة للسوق العالمي.

صناعة التخطيط واستراتيجيات أعمالهم

وأشار التقرير إلى أنه بلغت قيمة السوق العالمية لمعدات إمداد السيارات الكهربائية (EVSE) 18.75 مليار دولار أمريكي في عام 2022، مسجلاً معدل نمو سنوي مركب بنسبة 33.1٪ من عام 2023 إلى عام 2029.

ومع الجداول والأشكال التي تساعد في تحليل اتجاهات السوق العالمية لمعدات إمداد السيارات الكهربائية (EVSE) ، يوفر هذا البحث إحصائيات رئيسية عن حالة الصناعة وهو مصدر قيم للتوجيه وللشركات والأفراد المهتمين بالسوق.

التطورات الصناعية الرئيسية

في أغسطس 2021 - أطلقت Ez4EV Private Limited محطات شحن EzUrja Mobile Ez4EV Private Limited هي شركة متخصصة في تطوير البطاريات وتخزين الشاحن ومقرها الهند والتي أطلقت حل شحن الهاتف المحمول عند الطلب للسيارات الكهربائية.

كما تتم إدارة هذا الحل كجهاز إنترنت الأشياء (IoT) ويتبع نهجًا مبتكرًا للمركبة الكهربائية "الشحن عند الطلب" ، مما يسمح بمراقبة الحالة عن بُعد وتنظيم العمليات.

وفي مارس 2021 - خططت شركة شل لإطلاق 500 ألف محطة شحن كهربائية بحلول عام 2025، بالاضافة الى خطتها لزيادة شبكة محطات الشحن الحالية البالغ عددها 60 ألفًا إلى حوالي 500 ألف محطة شحن بحلول عام 2025.

وحسب التقرير بناءً على نوع الشحن ، يتم تقسيم حصة سوق معدات إمداد المركبات الكهربائية إلى المستوى 1 والمستوى 2 والمستوى 3.

وفي عام 2023، استحوذ قطاع المستوى 2 على الحصة الرئيسية في السوق العالمية وسيحقق مكاسب قوية حتى عام 2029.

ويتأثر نمو قطاعات المستوى 2 والمستوى 1 بالجهود المتزايدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية من المستوى 2 والمستوى 1 عبر المساحات التجارية.

كما تتيح محطات شحن التيار المستمر شحنًا أسرع للسيارات الكهربائية مقارنة بنظيراتها من التيار المتردد، ونتيجة لذلك، هناك اعتماد متزايد لأجهزة الشحن DC من المستوى 1 عبر مناطق الانبعاثات المنخفضة في أمريكا الشمالية وأوروبا.

محطة الشحن

وبناءً على نوع محطة الشحن، يتم تقسيم السوق إلى الشحن العادي والشحن الفائق والشحن الاستقرائي.

كما أنه من المتوقع أن يكون قطاع الشحن الاستقرائي هو السوق الأسرع نموًا في السنوات القادمة بسبب أنشطة البحث والتطوير المستمرة في مجال تقنيات الشحن اللاسلكي.

وعلاوة على ذلك، من المرجح أن يؤدي اعتماد السيارات الكهربائية، ومشاركة الركوب ، والسيارات بدون سائق المتوقع أن تستخدم تقنية الشحن اللاسلكي في السنوات المقبلة ، إلى دفع النمو القطاعي.

وفي عام 2020، يحتل قطاع الشحن العادي حصة كبيرة في السوق العالمية.

كما يرجع نمو قطاع الشحن العادي إلى المبادرات والاستثمارات الداعمة من قبل الحكومات نحو تطوير بنية تحتية عامة جديدة للشحن عبر بكين وملبورن وأمستردام ومدن رئيسية أخرى.

وعلاوة على ذلك، كان هناك ارتفاع كبير في الطلب على السيارات الكهربائية مع محطات الشحن المدمجة على متنها.

كما أنه من المتوقع أن يكون قطاع الشاحن الثابت هو السوق الأسرع نموًا من عام 2023 إلى عام 2029.