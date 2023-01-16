الإثنين 16 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

نجوم بيراميدز يكشفون أسباب الإطاحة بالزمالك خارج كأس مصر

بيراميدز
بيراميدز

عبر أسامة جلال مدافع بيراميدز عن سعادته بالفوز الذي تحقق على حساب الزمالك والتأهل لنهائي كأس مصر، مؤكدا أنه جاهز في أي وقت وتحت أمر الجهاز الفني؛ للمشاركة وتقديم أفضل ما لديه رغم غيابه عن المشاركة في الفترة الأخيرة.

أوضح أنه شارك في توقيت صعب للغاية في ظل النقص العددي في التشكيل بعد طرد علي جبر مبكرا، وبالرغم من المجهود الكبير والنقص إلا أن اللاعبين بذلوا أقصى ما لديهم من جهد ونجحوا في تحقيق أغلى انتصار والوصول للنهائي الغالي، والذي أصبح هدف الفريق حاليا هو التتويج بلقبه ليكون أول الألقاب.

أكد أن الفوز مهم معنويا قبل أنه يؤهل إلى النهائي الغالي ولكن في المقابل لا بد من مواصلة المشوار والفوز في المرحلة المقبلة محليا وقاريا.

أما حارس المرمى، أحمد الشناوي، وجه التحية لجميع اللاعبين والجهاز الفني ومجلس الإدارة، مشيرا إلى أن الفريق استحق الانتصار والتأهل الغالي، حيث لعب في ظروف صعبة ونقص عددي مبكر حتى الانتصار الغالي والتأهل.

أوضح الشناوي أنه لعب مباراة الزمالك رغم شعوره بآلام في الإحماء وحصل على المسكنات اللازمة وقدم مواجهة قوية ونجح في اللعب طوال اللقاء بكل قوة وتصدى لركلتي ترجيح منحتا الفريق الفوز والتأهل للنهائي.

أكد أن الانتصار مهم للغاية كونه منح بيراميدز بطاقة التأهل للنهائي، ويجب حاليا إغلاق ملف التأهل لنهائي الكأس، ولا بد من التركيز في الدوري في ظل وجود مواجهات صعبة مستقبلا، ومن الضروري التركيز والعودة للمستوى المعهود والمنافسة على الدوري، ثم بعد ذلك يكون التركيز على بطولة الكأس والنهائي.

كان بيراميدز، نجح في التأهل للمباراة النهائية من بطولة كأس مصر للمرة الثانية في تاريخه، (نسخة 2021-2022)، وذلك على حساب الزمالك، عن طريق ضربات الجزاء 4/3، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1/1.

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