الإثنين 16 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

الكشكي: قضايا لجان الحوار الوطني تتضمن مختلف الملفات الهامة

جمال الكشكي
جمال الكشكي

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن تحديد قضايا لجان الحوار الوطني، يعد بمثابة قطع شوطًا كبيرًا في التجهيزات الخاصة بالحوار الوطني.

أضاف الكشكي أن قضايا لجان الحوار الوطني تتضمن مختلف الملفات  التفصيلية والهامة، خاصة أن مجلس الأمناء تلقى عدة مقترحات من كافة الاحزاب والقوى السياسية.

أوضح أن مجلس الامناء سيعقد اجتماعا خلال الاسبوع الجاري  وسيشهد مراجعة بعض الاسماء المرشحة لحضور اجتماعات اللجان الفرعية، تمهيدا للاعلان عن موعد بدء الحوار واجتماعات اللجان رسميا.

تابع الكشكي أن الحوار الوطني يهدف الى ترتيب اولويات العمل الوطني كما دعا له الرئيس السيسي، مشيرا الى ان الحوار سينتهيلتقديم مخرجات وتوصيات لكافة القضايا ورفعها الى رئيس الجمهورية.

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