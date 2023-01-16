الرئيس السيسى يوجه بعلاج شاب يحتاج لعملية جراحية بالقدم بسبب شهامته

أعلنت الإعلامية عزة مصطفى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استجاب لحالة الشاب العشريني أحمد السعيد، ووجه بعلاجه وعمل اللازم، قائلة: "هيتقدم لك كل اللي تتخيله، واللي متتخيلوش".

وكانت عزة، عرضت خلال برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، تقريرًا عن حالة أحمد السعيد، الذي دفع ثمن شهامته، وأصبح طريح الفراش.

وقال أحمد خلال التقرير، إنه أصيب برصاصتين في قدميه، لتصديه محاولة الهجوم على شخص آخر، وعندما نقل إلى مستشفى دقادوس، الأطباء أخبروه بأن الرجل لازم تتبتر.

ولفت والده، إلى أن "حالة أحمد النفسية تسوء لأن كل يوم بيفتكر قبل الإصابة كان بيعمل إيه، وبيشتغل بطاقة 4 أشخاص".