الإثنين 16 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بالأسماء.. مصرع وإصابة 6 أشخاص فى حريق شقة سكنية بأسوان

حريق شقة
حريق شقة

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرين، في حريق نشب اليوم الإثنين، بشقة سكنية بمنطقة السيل الجديد شرق مدينة أسوان، وتم نقل الجثث إلى مشرحة أسوان تحت تصرف النيابة.

نجحت قوات الحماية المدنية بأسوان فى السيطرة على الحريق، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتبين من المعاينة مصرع 3 أشخاص من عائلة واحدة، وهم كل من كرستينا عاطف مسعود، 35 سنة، ووالدها عاطف مسعود غطاس، ومريم راشد خليل، 35 سنة، وإصابة كل من "مارولا عماد عبود نسيم، 12 سنة، مريم عماد عبود نسيم، 4 سنوات، ووالدهما عماد عبود نسيم، 37 سنة.

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