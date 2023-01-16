الإثنين 16 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحصين 30 ألف و680 طائر وإجراء الكشف البيطري على 824 ماشية بكفر الشيخ

تحصين الطيور
تحصين الطيور

تمكنت حملة مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ من تحصين 22680 طائر ضد الأمراض الوبائية،  وتحصين 8000 طائر مقابل أجر، فضلاً عن تطهير 3 أسواق و8 رياشات، وذلك للحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة للمواطنين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ.

قال الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، إنه تم منح تصريح واحد لنقل الطيور الحية، وفي إطار مكافحة مرض انفلونزا الطيور، تم التقصى النشط بسوق واحد، وتم سحب 43 عينة من السوق، حفاظا على الثروة الداجنة، مؤكداً أن حملات لتحصين الطيور مستمرة، بمتابعة الدكتورة عزة شحاته، مدير عام الوقاية، والدكتور هشام علام، مدير إدارة الدواجن.

وأضاف بشار، أن قرية بني بكار التابع لمركز مطوبس شهدت قافلة بيطرية مشتركة بين كلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ، ومديرية الطب البيطري والإدارة البيطرية بمطوبس، بحضور الدكتور عبد الستار، شعوط مدير إدارة الرعاية، والدكتور علي فتيان،ى مدير إدارة مطوبس، وجرى توقيع الكشف البيطري من قبل أساتذة الكلية وأطباء الإدارة، وتقديم العلاجات المناسبة بالمجان لكل الحالات.

وأكد، أنه تم إجراء 55 جراحة لماشية، وإجراء الكشف البيطري على 100 رأس ماشية" تناسليات"، وإجراء الكشف البيطري على 214 ماشية" باطنة"،  وإجراء الكشف البيطري على 473 من الدواجن.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية المشددة من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وخاصة تكثيف عمليات التعقييم والتطهير  ويأتي ذلك حفاظا علي صحة وسلامة كافة المواطنين خوفا من اصابتهم بهذا الفيروس القاتل والعمل علي مواجهته والقضاء عليه بكل السبل والطرق المتاحة.

الطب البيطري كفر الشيخ تحصين طيور ماشية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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