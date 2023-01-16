كاتب فلسطينى: مصر لها دور تاريخ للتوصل لحل عادل وشامل لقضيتنا

وصل الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، الإثنين، إلى القاهرة للمشاركة فى القمة الثلاثية المصرية الفلسطينية الأردنية غدا الثلاثاء.

وتنطلق القمة الثلاثية المصرية الفلسطينية الأردنية غدا الثلاثاء فى القاهرة، بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

فى السياق، أكد الدكتور ماهر صافى، الكاتب الباحث السياسي في الشأن الفلسطيني، أن القمة الثلاثية التى تجمع بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي ومحمود عباس والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني من أجل التشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية وتنسيق المواقف لتوحيد الرؤى بين القادة الثلاثة للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية التي تعني بالمصالح المشتركة ومعالجة كافة القضايا العالقة في المنطقة ولاسيما القضية الفلسطينية التي تعاني منذ سنين .

أضاف صافى، لـ"الدستور"، أن القمة تهدف أيضا لإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ 1967، ولمواجهة كم من التحديات الماثلة ع الأرض ومحاولات اسرائيل المستمرة لعزل القضية الفلسطينية عن منصات السلام الذي يطالب به الفلسطينيين في ظل سياسة المحتل التي تعمل على مزيد من التعقيدات وفرض سياسة الأمر الواقع من خلال سياسة الاعدامات اليومية والمستمرة تجاه المدنيين العزل في الضفة الغربية والقدس والحصار المفروض على قطاع غزة وتوسيع بؤرة الاستيطان والسيطرة على كافة الارض الفلسطينية.

صافى: القمة تهدف لوضع الحلول المناسبة لنيل الشعب الفلسطينى لحقوقه

أشار صافى إلى أن القمة تهدف لوضع الحلول المناسبة لنيل الشعب الفلسطيني ولحقوقه غير القابلة للتصرف وإنجاز حق تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة على جميع أراضي دولة فلسطين التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف .

وأكد صافى أن مصر لها دورها التاريخي في هذا الصدد وما يتميز به من ثبات واستمرارية بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وايضاً دعم الملك عبدالله الثاني لعقد هذه القمة، في هذا التوقيت الحساس ودفاعه الدائم في كل المحافل عن سيادة دولة فلسطين ومدينة القدس ومقدساتها، مجددا التأكيد أن دولة فلسطين تتمسك بخيار بناء السلام العادل والشامل، وفق قرارات الشرعية الدولية.