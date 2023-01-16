الإثنين 16 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فلسطين تطالب تحويل المواقف الدولية إلى أفعال

الخارجية الفلسطينية
الخارجية الفلسطينية

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، بضرورة تحويل المواقف الدولية إلى أفعال وإجراءات كفيلة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإجبار حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأذرعها المختلفة على الالتزام بالقانون الدولي، ومبادئ حقوق الإنسان.

وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان لها اليوم، أن ردود الفعل الدولية لا ترتقي حتى الآن لمستوى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في ظل حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة، التي تواصل فرض المشهد الدموي على ساحة الصراع، بما يهدد بتفجيرها، وإدخالها بدوامة من العنف يصعب السيطرة عليها، كغطاء لتمرير أطماعها الاستعمارية التوسعية بهدف تقويض أية فرصة لتجسيد دولة فلسطين على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لما نقلته وكالة “وفا” الفلسطينية.

كما أدانت الخارجية الفلسطينية الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي التي ترتكبها قوات الاحتلال والمستوطنين المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم، ومنازلهم، وممتلكاتهم، ومقدساتهم، وتنظر بخطورة بالغة للتصعيد الحاصل في إفلات المستوطنين من أية قانون، أو عقاب، واستباحتهم لأراضي المواطنين الفلسطينيين، بحجة أنها مناطق مصنفة (ج)، وبطريقة مخالفة لاتفاقيات جنيف، وللاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، إضافة لمسلسل الاقتحامات الدموية اليومي الذي تنفذه قوات الاحتلال للمدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية وسط إطلاق كثيف للنار، تخلف في أغلب الأحيان المزيد من الشهداء في صفوف أبناء الشعب الفلسطيني.

txt

سفير فلسطين بالقاهرة: نشكر الرئيس السيسى على مواقفه التاريخية تجاه القضية الفلسطينية

نتنياهو: مستمرون في التصعيد ضد فلسطين ولبنان وسوريا

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، إن تل أبيب مستمرة في التصعيد ضد فلسطين ولبنان، وهو نفس التصريح الذي أدلى به رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وذلك خلال تعيين رئيس الأركان الجديد هرتسي هاليفي.

وأضاف "نتنياهو" أنه مستمر في استهداف إيران خاصة تمركزاتها في الأراضي السورية.

txt

الرئيس الفلسطينى وملك الأردن فى مصر للمشاركة بقمة ثلاثية

فيما اعتبر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، أن صمت المجتمع الدولي على الجرائم الإسرائيلية المتصاعدة يدحض مزاعمه حيال دعمه المُعلن حل الدولتين.

وأضاف فتوح، في بيان صحفي، أن ازدواجية المعايير الدولية تشجع إسرائيل على الإمعان في ارتكاب جرائمه تجاه أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان.

الخارجية الفلسطينية حكومة الاحتلال الإسرائيلي الإحتلال الإسرائيلي حقوق الانسان قوات الاحتلال المستوطنين اتفاقيات جنيف

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة مسئولة عن منح الناس الأمل

الأكثر قراءة

«غسلنا عارنا».. شقيقان يرويان ملابسات قتل شقيقتيهما فى الصف

قبل مباراة برشلونة وريال مدريد.. تردد قناة السعودية الرياضية SSC النايل سات

إينى وإيجاس توقعان مذكرة نوايا لخفض غازات الشعلة والانبعاثات الأخرى

بدون مفردات مرتب.. كيف تحجز وحدة إسكان جاهزة للتسليم؟

85 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية فى 399 لجنة بالمنوفية

محافظ بنى سويف يبحث استعدادات امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«الدين والسياسة» على «طريق الآلام»

رشا عبدالمنعم

مبادرة المسرح المدرسى ضرورة تربوية لا رفاهية

محمد العسيري

التمييز فى جامعة جنوب الوادى

ماجد حبته

وثائق بايدن.. وثائق ترامب

لواء.حمدى البطران

ذات يناير [2]

جمال-أسعد

الأزمة والمصارحة

لواء. محسن الفحام

الصعيد السعيد

أحمد الصغير

إلى السيد علاء مبارك.. ولكن القرية لم تكن آمنة.. أو مطمئنة!

صور

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

«مش حلال».. لماذا يتظاهر اليهود الحريديم فى إسرائيل ضد «محل موبايلات»؟ (فيديو)

الآلاف يتظاهرون فى تل أبيب والقدس وحيفا ضد حكومة نتنياهو

مفتى سلطنة عمان: انتهاكات الاحتلال فى المسجد الأقصى هى إيذان منها بالحرب