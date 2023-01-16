حملات على الأسواق بمدن كفرالشيخ وتحرير محاضر للمخالفين

واصلت مجالس المدن بمحافظة كفرالشيخ، اليوم الإثنين، الحملات التموينية على الأسواق، والمحال التجارية، ومنافذ بيع السلع الغذائية، بالتعاون مع مديريات الطب البليطري، والتموين، والصحة، والرقابة التموينية، وجهاز حماية المستهلك، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، مشددًا على استمرار حملات الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، للتأكد من قوائم أسعار بيع السلع وتوفير السلع الغذائية ومدى صلاحيتها للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.



أشرف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، على الحملة الرقابية على المنشآت الغذائية والجزارة ومعامل الألبان للحد من الغش التجاري وضبط الأسعار، وأسفرت الحملات عن تحرير 5 محاضر متنوعة.



وتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، الحملات المكثفة بالتعاون مع إدارات التموين، والصحة، والطب البيطري، وحماية المستهلك، لضبط الأسواق وتوجيه المحال لوضع وإعلان الأسعار على السلع المختلفة، ومدى صلاحية السلع ومطابقتها للمواصفات، تأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر متنوعة.



وتابع شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، على الحملة التموينية على المحلات بالاشتراك مع إدارة الطب البيطري و إدارة التموين والإدارة الصحية، وأسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر متنوعة، وإعدام 15 كيلو مواد عذائية غير صالحة.



بينما تابع وائل فرج، رئيس مدينة برج البرلس، أعمال الحملة التموينية على المخابز والمجازر والمحال التجارية لضبط الأسعار، وتوفير السلع اللازمة، والتأكد من صلاحية السلع، والعمل على توفير الخبز المدعم بجودة عالية وبشكل يتطابق مع احتياجات المواطن، وضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية اللحوم، وأسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر متنوعة.

