«تعليم الغربية» يتابع امتحانات النقل بمدارس غرب طنطا.. ويوجه بدقة التصحيح

أجرى المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، جولة لمتابعة امتحانات النقل بمدارس إدارة غرب طنطا التعليمية؛ حيث أدى اليوم الإثنين، طلاب الصفوف الثاني الإعدادي، والأول والثاني الثانوي العام، والثاني والرابع التجاري والفندقي، والثاني والثالث الصناعي، والصف الثاني الزراعي، وفقا لجدول امتحانات النصف الأول من العام الدراسي 2022 / 2023.

وشملت الجولة التي قام بها وكيل الوزارة، متابعة مدرسة الشهيد إبراهيم حسين محمد السيد (الحكمة الثانوية بنات سابقا)، السيد محمد عبد الرحيم الابتدائية، المهندس منير عطية الابتدائية، ونبيل الوقاد الإعدادية بنات، التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية؛ حيث اطمأن إلى سير الامتحان، وعدم وجود أي شكاوى، وإلى تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع اللجان، والحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان، ولا يوجد ما يعكر صفو سير الامتحان، بالإضافة إلى سير الامتحان الالكتروني للصف الأول الثانوي بصورة جيدة.

ووجّه وكيل الوزارة، بتحقيق الانضباط داخل جميع اللجان، والتأكيد على ضرورة منع استخدام التليفون المحمول داخل اللجان، والتأكيد على إضاءة الفصول وتهويتها، وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بصورة جيدة، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والالتزام بكافة الضوابط الامتحانية.

كما تفقد وكيل الوزارة كنترول المدارس أثناء المتابعة، وشدد بعدم السماح بدخول غير العاملين إلى كنترول المدرسة، كما وجه بضرورة مراعاة الدقة في عمليات التصحيح والرصد، والرصد بالشيت الورقي، بالإضافة إلى الشيت الإلكتروني تكون على الأرقام السرية، وعدم استخدام المزيل بالشيت الورقي، وضرورة وضع ختم المدرسة على ورقة الأسئلة من الأمام والخلف، والالتزام بالضوابط والتعليمات الامتحانية الواردة من الوزارة.