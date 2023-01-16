الإثنين 16 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

اتحاد التأمين: اللجنة المشكلة لدراسة مشروع قانون عقد التأمين تعقد اجتماعها السادس

من الحدث
من الحدث

عقدت اللجنة المشكلة لدراسة مشـروع قانـون عقـد التأمين اليوم الاثنين، اجتماعها  السادس في مقر الاتحاد الأردني والتي  تضم ممثلين عن قطاع  التأمين، وعدد من خبراء القانون بالاضافة الى ممثلي دائرة الرقابة على أعمال التأمين  في البنك المركزي الأردني وهي الجهة الاشرافية على القطاع.

وخلال اجتماعها المنعقد اليوم  في مقر الاتحاد الأردني لشركات التأمين بحضور الدكتور مؤيد الكلوب مدير الاتحاد وممثلي البنك المركزي الأردني -  دائرة الرقابة على أعمال التأمين رويـدة الجزازية - رئيس قسم الامتثال والتشريعات، ومحمود بني عطـا - قسم الامتثال والتشريعات، وبحضور كل من الدكتور فياض القضاة وأشرف العـدوان أساتذة القانون في الجامعـة الأردنية، و  محمـد السمهـوري المستشار القانونـي للاتحاد،  والدكتور عودة ابو جودة منسق اعمال اللجنة القانونية في الاتحاد  و سعــد الفاعــوري - رئيس اللجنة التنفيذية للجنة القانونية في الاتحــاد، والدكتور حـازم المدادحـة نائب رئيس اللجنة التنفيذية للجنة القانونية في الاتحاد والزملاء في الاتحاد  لمواصلة مناقشة مشروع  قانون عقد التأمين الذي يجري  مناقشته بالتفصيل مادة تلو الاخرى من خلال اللجنة المشتركة التي بدأت اعمالها نهاية العام2022 في اطار التنسيق المستمر بين الاتحاد والبنك المركزي في مختلف المواضيع وخاصة الملفات  المهمة التي تمس متقبل  صناعة التأمين في المملكة.

ويذكر بأن اللجنة المشكلة تضم في عضويتها نخبة من الاكاديميين والمهنيين من ذوي الخبرة النظرية والتطبيقية في القوانين  بهدف تحقيق أقصى قدر من الحيادية  في مناقشة نصوص مواد القانون وبما يراعي كافة الأطراف وخاصة بحضور ممثلي البنك المركزي الاردني وتحقيق الغاية المرجوة من هذا القانون.

التنسيق المستمر البنك المركزي الأردني اللجنة التنفيذية اللجنة القانونية اللجنة المشتركة اللجنة المشكلة القانونية

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