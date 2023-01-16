المشدد 6 سنوات لمتهمين بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الإثنين ،عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه بتهمة الاتجار في الهيروين المخدر، وآخر عامل بالسجن 6 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه بتهمة حيازة بندقية آلية وذخيرة بدون ترخيص بدائرة مركز جزيرة شندويل.

وصدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

بداية الواقعة عندما وردت معلومات لضباط المباحث بمركز جزيرة شندويل بسوهاج عن اتجار المتهمين فى الهيروين وحيازة سلاح آلى بدون ترخيص وترويج بضاعتهما على عملائهما من المتعاطين وأصحاب الكيف بدائرة المركز، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما 9 جرامات من الهيروين وبندقية آلية بدون ترخيص، وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة.