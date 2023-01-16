الإثنين 16 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في تصادم سيارتين بطريق الإسكندرية مطروح

صورة من الحادث
صورة من الحادث

لقى مجند مرور مصرعه وأصيب 3 أشخاص آخرون في حادث تصادم سيارتين أعلى كوبرى 2 أمام مارينا 7 بطريق الإسكندرية مطروح.

وحصلت “الدستور” على أسماء المصابين وهم “مصطفي صبحي حمدان 20 سنة مصاب باشتباه كسر بالساق اليسري، ضياء محمد سعيد 27 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالساق اليسري، حسام حسن ابراهيم 28 سنة مصاب بجرح قطعي بفروى الراس”، بالإضافة إلى محمد جمال علي (مجند مرور) 22 سنة جثمان هامد.  

وقال مصدر طبي بصحة مطروح، في تصريح لـ"الدستور" إن غرفة الطوارئ تلقت بلاغا بتصادم سيارتين على كوبري 2 أمام مارينا 7 بطريق الإسكندرية مطروح، ووجود مصابين ووفيات وتم على الفور الدفع بـ 3 سيارات إسعاف، ونقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجي لتلقى العلاج اللازم، وإيداع جثمان المتوفي في المشرحة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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مصرع مجند مرور إصابة 3 أشخاص طريق الإسكندرية مطروح مستشفى العلمين النموذجي حادث تصادم سيارتين

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